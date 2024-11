Jogadores do Palmeiras se animam com vitória e confiam no título brasileiro: 'Seguimos'

A vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez tirar um peso das costas dos jogadores do Palmeiras, que receberam as primeiras vaias pela temporada um tanto quanto atípica sob o comando do técnico Abel Ferreira, com eliminações precoces e 'apenas' o título do Campeonato Paulista.

Um dos destaques contra o Grêmio, Dudu publicou uma foto nas redes sociais para comemorar o triunfo e destacar que o Palmeiras continua vivo na busca pelo tricampeonato brasileiro de forma consecutiva. "Seguimos com tudo", afirmou o atacante, que recebeu inúmeras mensagens de carinho como resposta.

Dudu, inclusive, foi um dos poucos jogadores poupados de críticas por parte da torcida. O camisa 7 teve seu nome ovacionado e fez mudar o ambiente do Allianz Parque após a sua entrada em campo. Há quem diga que Abel Ferreira usou como 'arma' para recolocar os torcedores a favor do time no segundo tempo.

Além de Dudu, Estêvão, autor do gol da vitória do Palmeiras, também festejou o triunfo. "Palmeiras até o final, sempre resilientes. Somente agradecer a Deus por tudo pela vitória e por mais um jogo, lutando sempre um jogo após o outro, seguimos", disse.

Já Raphael Veiga destacou a persistência da equipe, que ocupa o segundo lugar do Brasileirão, com 64 pontos, e distribuiu 34 finalizações diante do Grêmio. "A persistência transforma obstáculos em degraus para o sucesso. Avanti", afirmou.

Na caça ao Botafogo, o Palmeiras vai até Salvador para enfrentar o Bahia na quarta-feira, dia 20, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada.