Conheça a joia de 30 milhões ex-Internacional a caminho do Tottenham

O Tottenham decretou a venda do meio-campista campeão do mundo pela Argentina, Giovani Lo Celso, para o Real Betis da Espanha, no último dia da janela de transferência, e essa venda pode beneficiar o Internacional. O clube inglês, incluiu no acordo da venda do seu jogador, uma cláusula de obrigação de compra do volante norte-americano Jhonny Cardoso.

Nascido em New Jersey, EUA, o volante de pais brasileiros, se mudou para o Brasil depois de três meses, e deu início a sua carreira no futebol em Santa Catarina, servindo as cores do Avaí e Criciúma. Subiu para o profissional quando chegou em Porto Alegre, atuando pelo Internacional, o volante de 23 anos, disputou 144 partidas e anotou sete gols pelo time gaúcho.

Segundo o site Trivela, time de Porto Alegre antes de concluir a venda do norte-americano para o Real Betis por seis milhões de euros, incluiu a porcentagem de 20% sobre uma futura venda.

E essa venda está muito próxima de acontecer, de acordo com o jornalista de mercado esportivo Fabrizio Romano, o acordo entre os clubes está finalizado e o Tottenham aguarda a janela de inverno abrir para anunciar o novo volante da equipe.

Após a excelente partida de Cardoso na vitória contra o Atlético de Madrid, por 1 a 0, pela La Liga, outros clubes demonstraram interesse no jogador, entretanto, como na última janela de transferência, todos negados pelo Real Betis, que manteve o acordo de prioridade adquirido pelo clube inglês.

Fabrizio também afirma que a cláusula de obrigação de compra estabelecida pelo Tottenham é válida até o final de 2025 caso a negociação não seja concluída nesta janela de transferência, o clube inglês deve pagar 25 milhões de euros pela transação independente da temporada que for o norte-americano for contratado.