Gauff vence Zheng na final do WTA Finals e leva maior prêmio em dinheiro do tênis feminino

A norte-americana Coco Gauff conquistou o título do WTA Finals ao vencer a chinesa Qinwen Zheng, de virada, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (7/2), neste sábado em Riad, na Arábia Saudita. O equilibrado duelo durou 3h04 e foi a mais longa final do torneio desde que o tempo passou a ser registrado, em 2008.

Ao levar a melhor sobre sétima do ranking mundial, Gauff ganhou seu nono título na carreira e o maior prêmio em dinheiro na história do tênis feminino: US$ 4,805 milhões (cerca de R$ 27,56 milhões). Aos 20 anos, ela é a primeira tenista dos EUA conquistar o título do torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada desde Serena Williams em 2014.

O triunfo coroa um final de temporada excelente de Gauff, terceira do mundo, que venceu 12 de seus 14 últimos jogos. Será o segundo ano consecutivo que ela termina como número três do mundo.

Na final, Gauff ameaçou o serviço da rival muitas vezes no primeiro set, mas conseguiu aproveitar as chances e viu a chinesa salvar os 5 break points. Além disso, Zheng aproveitou uma das duas chances que teve para derrubar o saque de Gauff e fechar em 6/3 e abrir 1 set a 0.

Na segunda parcial, as duas tenistas tiveram um aproveitamento muito baixo com segundo saque. A norte-americana conseguiu três quebras (uma a mais do que a rival) e fechou em 6/4, empatando a partida em 1 set a 1.

A parcial decisiva começou com Zheng abrindo 2 games a 0, mas Gauff se recuperou e chegou a liderar o placar por 3 a 2. A chinesa voltou a quebrar o serviço da adversária, sacou para o título no 5 a 4, mas oscilou e não aproveitou a oportunidade. Depois de desperdiçar a chance de selar o título com seu saque, Zheng voltou a ser pressionada no seu serviço, mas salvou dois match points e levou a decisão para o tie-break.

Gauff começou o desempate muito melhor e logo abriu 6 a 0. Zheng ainda conseguiu marcar dois pontos, mas não foi capaz de impedir o título da norte-americana, que em sua campanha até o título em Riad venceu a número 1 e a número 2 do ranking mundial.