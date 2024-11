Red Bull Bragantino empata sem gols com Atlético-GO e volta à zona de rebaixamento

Em um duelo direto contra o rebaixamento, o Red Bull Bragantino apenas empatou sem gols com o Atlético-GO e voltou a ocupar as últimas posições do Campeonato Brasileiro. Este resultado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), aliado à vitória do Juventude por 2 a 1 sobre o Bahia, colocou o time paulista na 17ª colocação, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O Bragantino soma agora oito jogos sem vencer e encerra a rodada pressionado pela posição na tabela. O Atlético-GO, que vinha de uma vitória por 1 a 0 sobre o time reserva do Atlético-MG, está praticamente rebaixado, permanece na última colocação, com 26 pontos.

O primeiro tempo foi tecnicamente fraco, com o Red Bull Bragantino demorando para assumir o controle da partida. No entanto, o time paulista foi mais presente ofensivamente. Apesar disso, pecou pela falta de efetividade e qualidade no ataque.

Mesmo com a maior posse de bola, o time paulista não conseguiu converter suas oportunidades. Eduardo Sacha ainda acertou a trave do time goiano, mas faltou ambição ao Bragantino para sair na frente. O Atlético-GO, jogando em casa, foi tímido e demonstrou sinais de que está em situação crítica na competição, com a possibilidade de queda para a Série B se mantendo viva.

No segundo tempo, o goleiro Cleiton, do Red Bull Bragantino, se transformou em destaque. Se não fosse ele, o time paulista poderia estar atrás no placar no começo.

Com a entrada de Shaylon, o Atlético-GO voltou mais intenso, e o time goiano quase abriu o placar, mas Cleiton foi fundamental, evitando o gol adversário.

Antes dos 20 minutos, o goleiro já havia feito pelo menos três defesas importantes, em finalizações de Guilherme Romão, Shaylon e duas vezes de Luiz Fernando.

O Red Bull Bragantino pecou pela falta de ousadia e pela qualidade técnica, criando poucas oportunidades para incomodar o sistema defensivo do Atlético-GO.

Aos 35 minutos, mesmo com o desempenho abaixo da expectativa, o time paulista quase marcou. Henry Mosquera fez uma bela jogada individual, invadiu a área e finalizou com força, mas o goleiro Ronaldo brilhou ao realizar uma grande defesa, mantendo o empate. No final, o time paulista ainda tentou pressionar, mas não conseguiu a vitória.

Por conta da Data Fifa, o Atlético-GO só voltará a campo no dia 20, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time goiano enfrentará o Athletico-PR, às 16h30, na Ligga Arena, em Curitiba. No mesmo dia e horário, o Red Bull Bragantino também estará em ação, recebendo o São Paulo no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 Red Bull BRAGANTINO

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão (Janderson); Gonzalo Freitas (Rhaldney), Gabriel Baralhas e Matias Lacava (Shaylon); Alejo Cruz, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando (Campbell). Técnico: Anderson Gomes (interino).

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista (Gistavonho) e Lincoln (Henry Mosquera); Jhon Jhon (Ivan Cavaleiro), Vitinho (Vinicinho) e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

CARTÕES AMARELOS - Rhaldney e Matias Lacava e Gonzalo Freitas (Atlético-GO); Raul e Lincoln (RB Bragantino).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).