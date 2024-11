Luciano destaca apoio da torcida no MorumBis: 'Os torcedores nos ajudaram a sair vitoriosos'

Autor do primeiro gol do São Paulo na vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, neste sábado, Luciano destacou a ajuda dos mais de 34 mil torcedores presentes ao MorumBis, após um afastamento de 45 dias.

"Jogar longe de casa é sempre bem difícil, ruim. A gente ficou um período sem jogar aqui, a gente precisava desse jogo e dessa vitória também. Agradecer ao apoio dos torcedores, em noite fria e com chuva eles compareceram e nos ajudaram a sair vitoriosos daqui", disse o jogador ainda no gramado.

André Silva, atacante que fez o gol da vitória, estava eufórico por aproveitar a oportunidade, afinal começou a partida no banco de reservas. "A gente trabalha pra caramba para poder colocar o São Paulo onde ele merece. Quando a gente entra no jogo, tem que entrar focado para isso, para garantir a vitória, ainda mais aqui dentro de casa."

O jogador aproveitou para dedicar o gol para seus familiares e companheiros de equipe. "Dedico este gol para minha filha, que está fazendo aniversário hoje, pude parabenizá-la com esse gol. E também dedicar para minha mulher, minha mãe, meu irmão, e dedicar para esse grupo maravilhoso, que sempre está sorrindo e trabalhando para dar o melhor nos jogos."

Com a vitória, o São Paulo fica na 6ª posição com 57 pontos. Após a Data Fifa, os são-paulinos voltam a jogar pelo Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, dia 20.