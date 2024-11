Mirassol e Sport tem jogos decisivos na luta pelo acesso na Série B

Duas partidas importantes movimentam, neste domingo, as disputas da 36ª rodada, a antepenúltima da Série B do Campeonato Brasileiro. O Mirassol pode praticamente garantir o acesso, enquanto o Sport busca a recuperação após duas derrotas seguidas para seguir no G-4 e dependendo apenas de si para conquistar uma vaga na elite nacional em 2025.

O Mirassol jogaria no sábado, mas o jogo foi adiado para domingo por conta do mau tempo na quinta-feira que atrasou o voo de São Paulo para Florianópolis (SC). Isso atrapalhou toda a logística do clube paulista que visita o Avaí, no estádio da Ressacada, às 19h.

Para ficar com o acesso de forma matemática ainda nesta rodada, o time paulista precisa vencer e contar com um tropeço do Ceará. O Mirassol aparece na terceira colocação na tabela com 62 pontos. O Avaí, por sua vez, que não tem mais chances de subir e tem risco remoto de ser rebaixado, aparece com 46 pontos. Para acabar com qualquer risco, é necessário somar apenas um ponto dos nove que ainda estão em disputa.

Mais cedo, às 18h30, Sport e Chapecoense fazem um duelo dos opostos na Ilha do Retiro, no Recife (PE). Vindo de duas derrotas seguidas fora de casa, o time pernambucano ainda iniciou a rodada no G-4 com 57 pontos, mas viu seu acesso ameaçado, já que os adversários diminuíram a diferença.

A Chapecoense, por sua vez, vive um momento totalmente diferente já que está lutando contra o rebaixamento. Com 40 pontos, aparece na 15ª colocação, dois na frente da Ponte Preta, que tem 38 e abre o Z-4.

A rodada será encerrada com jogos na segunda e terça-feira. Destaque para o líder Santos que encara o Coritiba fora de casa e para o Guarani, que tenta o último suspiro, para tentar se salvar da degola, diante do Amazonas.

Confira os jogos da 36.ª rodada da Série B:

DOMINGO

18h30

Sport x Chapecoense

19h

Avaí x Mirassol

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Vila Nova x Ponte Preta

21h

Coritiba x Santos

Paysandu x Brusque

TERÇA-FEIRA

19h

América-MG x Ituano

21h

Guarani x Amazonas

21h30

Botafogo-SP x Ceará