Atlético-MG tenta reverter a vantagem do Flamengo na decisão da Copa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo decidem o título da Copa do Brasil neste domingo, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O time mineiro tem uma missão indigesta, uma vez que perdeu no Maracanã por 3 a 1. No entanto, o gol marcado por Alan Kardec, no final da partida, ainda deixou o vivo o sonho de ser campeão.

O Flamengo pode perder até por um gol de diferença para ser campeão. O Atlético-MG precisa vencer por três gols de diferença para ser campeão direto, ou então, vencer por dois gols e levar a definição para os pênaltis.

Sob o comando de Gabriel Milito, o Atlético vem fazendo uma campanha impecável em Copas, já que também está na decisão da Copa Libertadores diante do Botafogo. A final será disputada em jogo único no dia 30, em Buenos Aires, na Argentina.

No Brasileirão, por outro lado, vem fazendo campanha apenas mediana. Há um detalhe importante: caso não seja campeão ao menos em um torneio, o clube mineiro poderá ficar sem vaga na Libertadores do próximo ano.

O time mineiro corre atrás do terceiro título da Copa do Brasil, porque já levou em 2014, quando superou o rival Cruzeiro por 3 a 0 no placar agregado e em 2021, em cima do Athletico-PR, com duas vitórias: 4 a 0 no Mineirão e 2 a 1 na Arena da Baixada. O Galo, ao lado do Vitória, é o time que mais disputou a competição, criada em 1989: 33 edições.

Do outro lado, o Flamengo recuperou o bom futebol com a saída de Tite e a efetivação de Filipe Luis. Eliminado pelo Peñarol-URU nas quartas de final da Libertadores e na quarta posição do Brasileirão, o time rubro-negro deposita todas suas fichas na Copa do Brasil para dar mais uma volta olímpica em sua história.

O clube vai para a terceira final seguida, a 10ª na histórica, superando o recorde do Grêmio que decidiu por nove vezes. O time carioca já foi campeão quatro vezes: 1990, 2006, 2013 e 2022. Ano passado perdeu o título para o São Paulo. Se for campeão, vai igualar o Grêmio com cinco conquistas e ficaria atrás somente do Cruzeiro, que sagrou-se seis vezes campeão.

A final traz também alguns números interessantes. Esta pode ser a maior virada da história da competição. Nunca um time que perdeu a primeira partida por dois gols de diferença conseguiu vencer o jogo de volta com três gols de vantagem.

O meia Arrascaeta pode se tornar também o maior campeão da Copa do Brasil, já que tem duas conquistas pelo Cruzeiro (2017 e 2018) e uma pelo Flamengo (2022). Ao lado de Gabigol e Bruno Henrique, o uruguaio pode se igualar a Zico e Júnior como os jogadores com mais títulos na história do clube carioca. Esta seria a sua 13ª conquista.

Este também será o primeiro título em disputa da Arena MRV. A conquista, inclusive, apagaria a derrota no primeiro clássico contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, por 2 a 0. Curiosamente, o Atlético não venceu o Flamengo em casa desde a Copa do Brasil de 2022, quando acabou sendo eliminado da competição pelo próprio rubro-negro carioca.

Para a partida, o Atlético terá um desfalque importante, já que não poderá contar com Deyverson, que vem sendo decisivo na Libertadores. O atacante já atuou na competição pelo Cuiabá e não vem podendo defender o clube mineiro. O mesmo vale para o volante Fausto Vera, que defendeu o Corinthians.

A novidade pode ser a entrada de Zaracho no meio-campo, deixando o time mais ofensivo. Uma opção mais agressiva ainda seria a escalação de Alan Kardec, que marcou o gol de honra no Rio. No banco, Bernard pode reaparecer. O meia ficou 41 dias afastado dos gramados por ter sofrido uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, em setembro.

"Vamos sair para a segunda mão da final com muita energia para ver se é possível superar o Flamengo. O Atlético vai fazer tudo o que pode para sair com o título", afirmou Milito.

Do outro lado, o Flamengo deve ir com força máxima. Em relação ao jogo de ida, o lateral-esquerdo Alex Sandro está recuperado de lesão e entra na vaga de Ayrton Lucas. O volante Erick Pulgar e o atacante Bruno Henrique cumpriram suspensão e também estão de volta.

A dúvida na montagem do time é se Filipe Luís vai armar o meio-campo com três - Eric, Gerson e Arrascaeta - ou com quatro jogadores, com a entrada do volante Evertton Araújo. O ataque deve ter Gabigol ao lado de Bruno Henrique ou até mesmo um terceiro atacante, que seria Michael.

Desta vez, o técnico vai contar no banco de reservas com Luiz Araújo, que voltou a treinar com o elenco nesta semana. Ele está recuperado da fratura na cartilagem do joelho direito, lesão sofria em agosto, no empate por 1 a 1 com o Vasco. Mas o meio-campo De la Cruz está descartado, ainda com uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

A esperança de gols fica por conta de Gabigol, que pode se tornar o jogador que mais balançou as redes no torneio. Ele tem três gols em decisões, assim como Arrascaeta. Fissurado em ganhar medalhas e títulos, o artilheiro quer fazer história. "É um privilégio disputar essa final. Marcar é importante, mas a vitória sempre tem peso maior. Sei da grande responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLAMENGO

ATLÉTICO-MG - Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Zaracho e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Filipe Luis.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).