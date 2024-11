Militão se pronuncia após nova grave contusão: 'Desistir não faz parte da minha história'

O zagueiro Éder Militão se manifestou após a grave lesão sofrida no Real Madrid. O defensor teve constatada ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A contusão ocorreu no sábado, na goleada de 4 a 0 sobre o Osasuna.

Militão caiu em um lance na grande área e foi substituído aos 29 minutos do primeiro tempo. O jogador deixou o gramado de maca, chorando bastante. Ele terá que passar por cirurgia.

"Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelo apoio! É só mais uma luta pra vencer e eu já conheço bem o caminho da volta, desistir não faz parte da minha história!", escreveu Éder Militão nas redes sociais.

Em agosto do ano passado, Militão sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atleta voltou a jogar em março deste ano.

Éder Militão recebeu o apoio de companheiros após a nova lesão. "Sempre com você. Te amo muito", publicou Bellingham nas redes sociais.

"Te amo, meu mano. Te esperamos aqui", afirmou Vinicius Jr.

Militão tinha sido convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira nos jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O treinador chamou Léo Ortiz, do Flamengo, para o lugar de Militão.