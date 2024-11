Empate do Botafogo aumenta ânimo do Palmeiras para a reta final do Brasileirão

O empate do Botafogo sem gols com o Cuiabá, neste sábado, no Engenhão, deu maior ânimo ao time do Palmeiras para a disputa das cinco rodadas finais do Campeonato Brasileiro. A desvantagem para o líder, que era de seis pontos, caiu para quatro (67 a 63).

Por causa da Data Fifa, as equipes só voltam a atuar do dia 20, quando o Palmeiras visita o Bahia, na Fonte Nova, e o Botafogo encara o Atlético-MG, em Minas, em um aperitivo para a final da Copa Libertadores, prevista para o dia 30, em Buenos Aires.

Na 35ª rodada, o Palmeiras vai a Goiânia para desafiar o Atlético-GO e o Botafogo terá a visita do Vitória. Na 36ª e antepenúltima rodada vai ocorrer o confronto direto entre os líderes no Allianz Parque, quando poderá ser decisivo.

Após a final, o Palmeiras ainda vai jogar contra o Cruzeiro (fora) e Fluminense (casa). O Botafogo terá o Internacional (fora) e o São Paulo (casa).

O técnico Abel Ferreira terá três desfalques para o jogo contra o Bahia: Mayke, Richard Rios e Estêvão. O zagueiro Gustavo Gómez, que vai defender a seleção paraguaia nas Eliminatórias, é outro que pode ficar de fora do jogo em Salvador por causa da logística complicada.