Gabigol revela que não renova com Flamengo e irá para o Cruzeiro em 2025

Gabigol vai deixar o Flamengo no final da temporada de 2024. O jogador revelou a saída, neste domingo, após o time confirmar o título da Copa do Brasil de 2024, superando o Atlético-MG. O atleta conquistou 13 títulos com a camisa rubro-negra, com participações decisivas. O destino será o Cruzeiro.

"Esta foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, recíproco. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir da torcida e dos meus colegas", disse em entrevista à TV Globo, ao final da partida.

No jogo de ida, foram deles dois dos gols da vitória por 3 a 1. "Realmente sou muito feliz. Não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações, em que a diretoria apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família e depois não houve (acordo). Depois, aconteceram coisas que não gostei. Sempre soube as coisas 'pelo podcast', nunca pessoalmente."

A relação de Gabigol com o Flamengo foi conturbada nos últimos anos. Em 2024, o jogador passou por um período de suspensão por dificultar um exame antidoping no ano passado. "Não foi um ano fácil para mim. Teve o doping. Tive um treinador que não me respeitava como jogador", reclamou, referindo-se a Tite, que comandou o Flamengo até o final de setembro.

Ainda em 2024, o atacante perdeu a camisa 10, a qual herdou após a aposentadoria de Diego Ribas. A punição veio depois de vazar uma foto do jogador com a camisa do Corinthians. A partir disso, ele também passou a ser preterido no ataque rubro-negro.

"Durante esses anos, falei muito com Marcos Braz. A gente conversou. Falei da possibilidade de conversar sobre 2 ou 3 anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo", disse o atacante.

Aos 28 anos, Gabigol deixará o Flamengo com 303 jogos e 160 gols. Ele chegou ao clube em 2019, emprestado pela Inter de Milão. No começo do próximo ano, o time pagou 18 milhões de euros (R$ 83,5 milhões de reais) por 90% dos seus direitos.

Desde que vestiu a camisa rubro-negra pela primeira vez, o atacante se tornou um dos principais jogadores da equipe. Na passagem, foram conquistados duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileirões (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).