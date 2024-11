Milito decreta fim de rodízio no Atlético-MG após vice e já começa a pensar na Libertadores

O técnico Gabriel Milito não se abateu com o vice-campeonato da Copa do Brasil, após perder os dois jogos frente ao Flamengo - 3 a 1 e 1 a 0. O treinador se manteve com a cabeça erguida e usou a decisão da Copa Libertadores como exemplo para motivar os seus jogadores. Sobre os próximos passos foi claro: o rodízio de jogadores acabou.

"Eu senti que era necessário trocar a equipe, rotacionar, porque precisávamos chegar com energia aos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora terminou uma competição. Estamos no Brasileiro e na Libertadores e as rotações terminaram. Agora jogarão quem eu acho que deve jogar e que estão melhor para jogar. E esperamos que no Brasileiro todos os jogadores terão que ganhar a possibilidade de jogar a final. Quem jogará a final? Quem melhor estiver. Isso gera competição interna e não devemos agora pensar na final", afirmou.

A perda do título da Copa do Brasil gerou um sinal de alerta no Atlético-MG. Caso fique com o vice na Libertadores, hoje o time mineiro estaria fora da próxima edição do torneio continental, já que aparece apenas no 11º lugar do Brasileirão, com 41 pontos.

"Seguiremos pelo mesmo caminho que nos trouxe até aqui. A derrota gera dor, mas continua. Temos que pensar no jogo do Brasileirão primeiro e, com tempo e tranquilidade, nos preparar para a final da Copa Libertadores. Para isso lutaremos, trabalharemos para conseguir", explicou.

Ele ainda fez uma análise do revés e assumiu a culpa pela derrota. "A responsabilidade é totalmente minha. Só minha. Porque o rival também joga, porque é um esporte, todos querem ganhar, mas só ganha uma. E hoje nós perdemos. Estou orgulhoso dos jogadores, de como competiram. Geralmente, se sente mais orgulhoso quando se ganha, mas eu estou orgulhoso da derrota, pela forma como enfrentamos o segundo jogo, com a adversidade no resultado e com valentia tentar ganhar a partida."

Curiosamente, o Atlético volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o próprio Flamengo. O jogo acontecerá às 20h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. Como adiantou Milito, o clube mineiro deve entrar em campo com força máxima.