Após anunciar fim da dupla, Carol e Bárbara vencem etapa do Rio do Elite 16 de vôlei de praia

Carol Solberg e Bárbara Seixas encerram a parceria em uma competição internacional em grande estilo nas areias de Copacabana. Juntas desde 2021, elas se despediram com o título da etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo, o Elite 16. As brasileiras venceram as americanas Terese Cannon e Megan Kraft por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/18.

Líderes do ranking mundial, Carol e Bárbara abriram mão de disputar as Finais em dezembro. O encerramento da dupla de forma definitiva acontecerá no Circuito Brasileiro, que será realizado em novembro.

"Muito obrigada, Vocês não tem ideia do presente que foi viver tudo isso aqui em Copacabana. Eu amo jogar vôlei, amo esse esporte. Eu e a Bárbara começamos muito mal e foi muito bacana, pois nos reencontramos dentro da competição. Estou muito orgulhosa", afirmou Carol.

Emocionado, Bárbara precisou de alguns minutos para segurar o choro e conseguir dar entrevista. O fim da dupla mexeu com a atleta, que ainda não definiu o seu futuro no vôlei, diferente de Carol, que terá uma nova parceira a partir de 2025.

"Agradecer à nossa equipe. Não podíamos encerrar de forma mais especial, no nosso quintal. Estou muito agradecida por todas as oportunidades. As dificuldades me fizeram ser quem sou hoje", completou.

O Brasil também esteve no pódio com Thâmela e Vic, que terminaram a competição com o bronze. Elas derrotaram as alemãs Ittlinger e Van de Welde por 2 sets a 0, parciais 21/19 e 21/16.