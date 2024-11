Mirassol faz o básico, empata com Avaí e fica perto do acesso na Série B

O Mirassol fez o necessário para pontuar fora de casa. Com uma atuação praticamente toda defensiva, o time paulista ficou no 0 a 0 com o Avaí, neste domingo, na Ressacada, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, assumiu a vice-liderança e continuou em situação confortável na competição, muito próximo do acesso.

Com o resultado, o Mirassol subiu aos 63 pontos, na segunda posição, apenas atrás do Santos, que tem 65. Completam o G-4 neste momento: Novorizontino (63) e Sport (60). Já o Avaí continuou no 12º lugar, com 47.

O jogo era para ter sido realizado no sábado, mas acabou sendo adiado por causa dos problemas climáticos, que fizeram com que o voo do time paulista atrasasse. O tempo ajudou e o Mirassol colocou um pé na Série A.

O primeiro tempo foi morno, com o Mirassol dando indícios de que foi até Florianópolis com o intuito de pontuar, seja um ou três pontos. O time paulista esperou o rival, que criou as melhores oportunidades. Aos 19, Vagner Love ficou com a bola, girou e chutou rente ao gol defendido por Alex Muralha.

Mais leve por não ter mais pretensões na competição, o Avaí continuou melhor e chegou perto do gol aos 34. Vagner Love ajeitou para Pedro Castro. O volante arriscou de canhota e mandou para fora. Já o Mirassol seguiu se defendendo e conseguiu levar um 0 a 0 para o intervalo.

O segundo tempo já foi mais movimentado. O Avaí continuou pressionando e com mais volume de jogo, mas o Mirassol também saiu para a partida. Aos dez, Tiago Pagnussat cabeceou com perigo e exigiu grande defesa do goleiro Alex Muralha. A resposta foi com Zeca. Ele cruzou, a bola atravessou a área e passou por Fernandinho, que não chegou a tempo.

O Avaí foi aumentando a pressão no decorrer da partida e desperdiçou boas oportunidades com Gaspar, Pedro Castro e William Pottker. A melhor chance foi com Garcez. Aos 39, ele aproveitou a cobrança de escanteio de Marcos Vinícius para colocar Muralha para trabalhar.

O Mirassol volta a campo na sexta-feira, às 16h, diante do Operário-PR, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Três dias depois, o Avaí visita o Botafogo, às 21h, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 0 MIRASSOL

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Rodrigo Santos (Pedrinho), Willian Maranhão (Judson), Pedro Castro e Andrey (William Pottker); Vagner Love e Gaspar (Garcez). Técnico: Enderson Moreira.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca (Alex Silva); Neto Moura (Chico Kim), Danielzinho e Gabriel; Iury Castilho (Léo Gamalho), Dellatorre (Lucas Gazal) e Fernandinho (Cristian). Técnico: Mozart.

CARTÕES AMARELOS - Gaspar (Avaí); Neto Moura (Mirassol).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 47.920,00.

PÚBLICO - 2.201 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).