Árbitro inglês é suspenso após vídeo mostrar insultos a Jürgen Klopp e ao Liverpool

A Associação de Árbitros da Premier League (PGMOL), suspendeu nesta segunda-feira o experiente juiz David Coote, de 42 anos, enquanto uma investigação é conduzida após a circulação de um vídeo onde ele estaria fazendo supostos insultos ao ex-treinador Jürgen Klopp e também ao Liverpool.

No material divulgado nas redes sociais, ele aparentemente tem uma conversa particular com uma outra pessoa. No diálogo, o clube inglês é chamado de "m****" e o ex-técnico alemão é citado como "um idiota".

No vídeo, cuja a data é desconhecida, o árbitro comenta sobre um episódio que parece ter ocorrido durante uma partida do Liverpool com o Burnley, onde ele teria tido problemas com o ex-comandante do time inglês. O confronto terminou empatado em 1 a 1 e Klopp criticou publicamente a sua atuação.

"Ele é um idiota. Além do que fez comigo em uma partida contra o Burnley durante a pandemia, me acusou de mentir. Não tenho interesse em falar com alguém tão arrogante. É um idiota. Eu tento evitar falar com ele".

De acordo com o jornal inglês "The Mirror", Coote negou veementemente a conduta inapropriada à PGMOL e afirmou que o vídeo não é genuíno. A Associação de Futebol da Ingalterra (FA, na sigla em inglês), abriu uma investigação separada para analisar o caso, afirmou um porta-voz da entidade.