Augusto Melo garante permanência de Yuri Alberto no Corinthians: 'Não estou preocupado'

Yuri Alberto vive ótimo momento com a camisa do Corinthians. O atacante possui, em média, uma participação em gol nas últimas doze partidas da equipe. Diante da boa fase, surgem rumores sobre o futuro do jogador para a próxima temporada. Mas o presidente do Corinthians, Augusto Melo, confia na permanência do atleta para 2025.

"Fico muito feliz pela condição que ele está. É um menino do bem, tem a cara do Corinthians, é um jogador intenso o tempo todo. Não tínhamos dúvidas. Fases (ruins) todos nós passamos, em qualquer setor, na nossa vida profissional", disse Augusto Melo, em evento nesta segunda-feira, na Neo Química Arena.

O presidente afirmou não estar preocupado com uma possível saída do jogador. "Não estou preocupado. É um jogador muito importante para o Corinthians e, com certeza, vamos contar com ele em 2025", declarou.

Nas últimas janelas de transferências, o nome de Yuri Alberto foi especulado em clubes do exterior. West Ham e Southampton, por exemplo, foram apontados como possíveis interessados no jogador. Mas as conversas não evoluíram.

Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até o término de 2027. A multa rescisória estipulada ultrapassa R$ 300 milhões. O clube paulista possui metade dos direitos econômicos do atacante.

Após o triunfo de sábado, sobre o Vitória, Yuri Alberto comentou sobre o momento no Corinthians e disse que sonha em ser convocado para a seleção brasileira. "É um objetivo meu. Um dos maiores. Então, creio que fazendo meu trabalho aqui, me doando dentro de campo, creio que o pessoal está de olho, está vendo", afirmou.