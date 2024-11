Pivô Ruan Miranda reforça a seleção brasileira nas Eliminatórias da AmeriCup de basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta segunda-feira a convocação do pivô Ruan Miranda, do Flamengo, para integrar a seleção brasileira no lugar de Lucas Dias, cortado por causa de uma lesão no púbis. Em novembro, a delegação nacional tem dois jogos pelas Eliminatórias da AmeriCup.

Dias se machucou em outubro. Ele foi chamado mas não conseguiu se recuperar a tempo para os dois compromissos. Assim, o técnico Alexsandar Petrovic foi obrigado a fazer uma alteração na lista de convocados.

A informação foi divulgada pelas redes sociais da CBB. "O pivô do Franca não se recuperou de lesão e dá lugar ao pivô do Flamengo para a janela de novembro das Eliminatórias da AmeriCup 2025, com jogos diante de Uruguai e Panamá!", diz parte do texto da postagem.

As partidas vão ser disputadas em Belém, no ginásio do Mangueirinho, e a equipe nacional terá pela frente o Uruguai e o Panamá. De acordo com o planejamento da entidade, os atletas se apresentam no dia 18.

Virtualmente classificado à AmeriCup 2025, o Brasil tem a chance de confirmar a vaga matematicamente nestes dois jogos que vai realizar. O primeiro confronto é diante do Uruguai, no dia 21. Três dias depois, o desafio é contra os panamenhos. Dois triunfos em casa garantem a vaga na competição.

Após esses dois jogos vão restar mais dois embates fora de casa, também contra Uruguai e Panamá,marcados para o mês de fevereiro do ano que vem. A AmeriCup 2025 acontece em agosto do ano que vem na Nicarágua.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira de basquete

Raulzinho - Pinheiros

Alexey Borges - Flamengo

Elinho - Corinthians

Georginho - SESI Franca

Gui Deodato - Flamengo

Didi Louzada - SESI Franca

Zu Júnior - SESI Franca

Ruan Miranda - Flamengo

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv- (Israel)

João Marcelo "Mãozinha" - Memphis Hustle- (EUA)

Marcio Henrique - RatioPharm Ulm- (Alemanha)

Mathias Alessanco - Bétis (Espanha)

Nathan Mariano - SESI Franca