Brasil define delegação que vai competir em Tóquio no último Grand Slam de judô do ano

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) definiu a delegação que vai representar o País na disputa do último Grand Slam do ano, em Tóquio. A aposta para fazer um bom papel no torneio foi na mescla de juventude e experiência. A competição acontece nos dias 7 e 8 de dezembro.

A delegação brasileira terá alguns dos medalhistas olímpicos de Paris-2024 e também novos atletas que fazem parte do processo de renovação da seleção para o ciclo de Los Angeles-2028.

No masculino, o Brasil vai contar com os olímpicos Michel Augusto (60kg), Rafael Macedo (90kg), e Leonardo Gonçalves (100kg). Já no feminino, o destaque fica por conta de Rafaela Silva, que vai lutar em sua nova categoria (63kg), o retorno de Jéssica Lima (57kg) e de Natasha Ferreira (48kg).

Para o torneio, a CBJ vai dar espaço para os jovens competidores. Nesta política de dar "quilometragem" para quem está despontando, Ronald Lima (66kg) e Bianca Reis (57kg) completam o time.

A inclusão da dupla faz parte da estratégia de investimento da gestão das equipes de transição da entidade de forma integrada ao alto rendimento. Além dos dois, que estarão na competição, a CBJ vai levar também jovens atletas para participar do treinamento de campo internacional, que acontecerá após o Grand Slam.

AGENDA - GRAND SLAM DE TÓQUIO

Sábado, 07

Natasha Ferreira (48kg)

Jéssica Lima (57kg)

Bianca Reis (57kg)

Rafaela Silva (63kg)

Michel Augusto (60kg)

Ronald Lima (66kg)

Eliminatórias: a definir

Finais: 5h da manhã (horário de Brasília)

Domingo, 08

Rafael Macedo (90kg)

Leonardo Gonçalves (100kg)

Eliminatórias: a definir

Finais: 5h da manhã (horário de Brasília)