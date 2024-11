Augusto Melo almeja novos objetivos para o Corinthians após 'tirar peso das costas'

O Corinthians está mais aliviado na tabela do Campeonato Brasileiro. O time obteve quatro vitórias consecutivas na competição e se distanciou da zona de rebaixamento. Com essa arrancada, a equipe de Ramón Díaz assumiu a décima colocação, com 41 pontos e agora frequenta a parte intermediária da tabela.

Diante deste novo cenário, o Corinthians agora já começa a pensar em novos objetivos no restante da competição, como uma vaga na Copa Sul-Americana ou até mesmo na Libertadores da América de 2025.

"Temos um elenco muito bom, um grupo formado. O que precisava era tirar esse peso das costas, ter total confiança, que é o que está acontecendo. Daqui pra frente focar cada vez mais e pontuar. Agora almejamos outras coisas", disse o presidente corintiano Augusto Melo, em entrevista em evento na Neo Química Arena nesta segunda-feira.

"Tivemos um momento difícil, uma gestão nova, assumimos o Corinthians em uma situação complicada. Tivemos erros, e agora, se Deus quiser, com muito mais acertos", complementou.

O Campeonato Brasileiro tem agora uma pausa por conta da Data Fifa. O próximo compromisso do time corintiano vai ser diante do Cruzeiro, no dia 20 de novembro, na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 34ª rodada do torneio de pontos corridos.