Neymar diz estar feliz na Arábia Saudita e apoia candidatura local à Copa do Mundo de 2034

A Arábia Saudita lançou nas redes sociais a sua candidatura oficial para sediar a Copa do Mundo de 2034. Uma das referências do futebol local, o brasileiro Neymar surgiu como uma espécie de "garoto-propaganda" do vídeo e fez questão de exaltar a sua boa relação com a nação árabe. Entre outras coisas, ele disse estar feliz e incentivou a ida de outros atletas de prestígio internacional.

"Tenho que admitir que fiquei bastante surpreendido com a Arábia Saudita. De fora, temos a perspectiva muito diferente do que é o País. Fiquei surpreendido. Por isso é muito importante que toda a gente de todo o mundo saiba mais sobre a cultura saudita. Devo dizer que estou feliz e a minha família está feliz", afirmou o jogador em parte do vídeo que circula nas redes sociais.

Ciente da importância que tem no mercado do futebol, Neymar agiu como um "porta-voz" da candidatura e fez questão de ser uma referência para os astros que queiram se aventurar por lá.

"Sei que hoje tenho uma grande influência e tenho consciência disso. O Cristiano Ronaldo é um grande ídolo e o Benzema também. Sabemos o nosso poder. Tudo aqui está relacionado com o futebol. Pensam nos jogadores para que não haja voos longos e tempo de viagem. Tudo para que possamos recuperar mais rapidamente", comentou.

Sobre o futuro do futebol local, Neymar fez uma previsão otimista. "Acredito que muitos vão ter a oportunidade de vir para cá e penso que todos deveriam ter a chance de viver o que eu tenho vivido. Os jogadores sauditas estão melhorando em termos de competitividade e qualidade. Significa que em 2034 serão melhores."

Com contrato até junho de 2025 com o Ah-Hilal, Neymar teve a sua curta trajetória ligada a uma séria contusão no joelho. Por causa de uma cirurgia, o atleta pouco jogou e precisou ser submetido a um processo de recuperação fora dos campos. Por conta disso, uma rescisão de contrato chegou a ser ventilada.

Neymar se machucou com a seleção brasileira em jogo diante do Uruguai em partida válida pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O duelo aconteceu em outubro do ano passado. Ele ficou mais de um ano parado e ensaiou uma volta no final de outubro.

No compromisso diante do Esteghal, na última segunda-feira, pela Liga dos Campeões da Ásia, o jogador voltou a se contundir. De acordo com exames de imagem, o Al-Hilal informou que o atleta revelado pelo Santos teve uma ruptura no tendão da coxa esquerda.