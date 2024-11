Ceará pode entrar no G-4 e paulistas jogam contra o rebaixamento na Série B

Cada rodada na Série B do Campeonato Brasileiro é decisiva para definir os acessos e os rebaixamentos. Nesta terça-feira, três partidas concluem a 36ª e antepenúltima rodada da competição. Na parte de cima, o Ceará quer aproveitar o tropeço do Sport para entrar na zona de acesso, o G-4. Do lado oposto, os paulistas Botafogo, Ituano e Guarani lutam pela permanência.

Vindo de duas vitórias seguidas, o Ceará tem 57 pontos em quinto lugar, atrás do Sport, com 60 após empatar por 1 a 1 com a Chapecoense, em casa. Se vencer, o time cearense terá a mesma pontuação, mas com 18 vitórias contra 17 triunfos do adversário.

O rival da rodada será o Botafogo, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), às 21h30. O time paulista também venceu as duas últimas, chegou a 42 pontos, em 14º lugar, e quer seguir fora da zona de rebaixamento.

O Ituano, com 34 pontos, está dentro da zona de queda e precisa vencer para seguir na disputa pela permanência. Às 19h, joga contra o América na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O adversário mineiro, com 52 pontos, não tem mais aspirações no torneio.

Por fim, Guarani e Amazonas duelam às 21h no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O time da casa entra em campo jogando suas últimas fichas na luta contra o rebaixamento. Mesmo assim, a situação é praticamente irreversível, pois tem apenas 31 pontos, em último (20º) lugar, e cai se não ganhar. O Amazonas, com 48, já está livre de qualquer risco.

Confira os jogos da 36ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

19h

América-MG x Ituano

21h

Guarani x Amazonas

21h30

Botafogo x Ceará