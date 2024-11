Murilo encara o Bahia como 'jogo especial' e vê Palmeiras focado em recuperação no Brasileiro

Após voltar a diminuir a distância para o líder Botafogo nesta reta final de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem contra o Bahia a chance de confirmar a sua recuperação na competição. De volta ao time titular no triunfo sobre o Grêmio, o zagueiro Murilo comentou a importância de conseguir mais três pontos em Salvador na briga pelo título nacional.

"Essa preparação será muito importante para ficarmos sempre concentrados e buscar a vitória. Temos que ter o mesmo empenho e dedicação para conquistarmos uma vitória que será fundamental", disse o zagueiro que nasceu na Bahia. "É o estado em que nasci e gosto muito de jogar lá".

Com 64 pontos na classificação, o Palmeiras continua como vice-líder. O rival carioca, que ficou no empate sem gols com o Cuiabá na última rodada, contabiliza 68 na liderança do Brasileiro.

Para a partida, marcada para a próxima quarta-feira, às 18h, na Fonte Nova, o técnico Abel Ferreira terá problemas para escalar a equipe. Além de Estêvão, suspenso, o comandante também terá problemas na defesa.

Convocado pela seleção paraguaia, Gustavo Gómez vai enfrentar a Bolívia um dia antes na altitude de La Paz. Assim, é grande a chance de o treinador optar por uma formação diferente no miolo de zaga.