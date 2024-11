Arthur Elias convoca nove atacantes para amistosos com Austrália que fecham a temporada

O técnico Arthur Elias anunciou nesta terça-feira a convocação de 23 jogadoras que defenderão a seleção brasileira nos dois amistosos contra a Austrália, no fim de novembro/começo de dezembro no encerramento da temporada. Disposto a surpreender a forte equipe da Oceania, o comandante chamou nove atacantes.

Pregando por um time ofensivo e futebol vistoso, o treinador recheou o setor ofensivo ao convocar Adriana, Aline Gomes, Amanda Gutierres, Gabi Portilho, Gio Queiroz, Kerolin, Marília, Nycole e Priscila. O técnico não esconde que vem fazendo uma reformulação na seleção e que observar novas atletas faz parte nestes amistosos.

O torcedor que quiser acompanhar os últimos amistosos do ano das medalhistas de prata dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 terá de acordar bem cedo. O primeiro amistoso será no dia 28 de novembro, no Suncorp Stadium, em Brisbane, às 7h10 de Brasília). O segundo, no CBUS Stadium, em Gold Coast, está agendado para 1º de dezembro, às 5h45 (também de Brasília).

Diferentemente de outras convocações, nas quais o Corinthians era o time base, o que causou descontentamento de alguns rivais, desta vez o campeão brasileiro cederá apenas três atletas: a lateral Yasmin, a meio-campista Duda Sampaio e a atacante Gabi Portilho.

O Palmeiras, rival corintiano na decisão do Paulistão, celebrou o chamado de quatro atletas, a goleira Natascha, a lateral Fê Palermo, a meio-campista Laís Estevam e a atacante Amanda Gutierres, destaques justamente no estadual.

Arthur Elias rejuvenesce o elenco da seleção já mirando grandes competições que a equipe terá pela frente. O foco inicial é a Copa América de 2025, mas já há a montagem para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada em solo nacional. A equipe vem de dois amistosos com a Colômbia, com empate por 1 a 1 e vitória por 3 a 1, no Espírito Santos.

Confira as 23 convocadas:

Goleiras - Lorena (Grêmio), Cláudia (Juventude) e Natascha (Palmeiras)

Laterais - Bruninha (Gotham FC), Fê Palermo (Palmeiras) e Yasmim (Corinthians)

Zagueiras - Isa Haas (Internacional), Kaká (São Paulo), Lauren (Atlético de Madrid) e Vitória Calhau (Cruzeiro)

Meio-campistas - Angelina (Orlando Pride), Camilinha (São Paulo), Duda Sampaio (Corinthians) E Laís Estevam (Palmeiras)

Atacantes - Adriana (Orlando Pride), Aline Gomes (NC Courage), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Corinthians), Gio Queiroz (Atlético de Madrid), Kerolin (NC Kourage), Marília (Cruzeiro), Nycole (Benfica) e Priscila (América do México)