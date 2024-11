Flamengo afasta Gabigol contra o Atlético-MG e atacante fala em assistir ao jogo com a torcida

Após ofuscar a conquista da Copa do Brasil na Arena MRV anunciando a sua saída do Flamengo a partir do ano que vem, o atacante Gabigol foi cortado da partida contra o Atlético-MG, que acontece nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Minutos após o comunicado do clube nas redes sociais, o jogador se manifestou e, em mensagem à torcida, disse que vai estar nas arquibancadas do Maracanã. "Amanhã subiremos a rampa juntos", escreveu o atleta. A postagem traz ainda a inscrição "Por nós, pelos nossos, SEMPRE!

Em nota nas redes sociais, o clube carioca comunicou a ausência do atleta e disse que os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente Marcos Braz e pelos representantes do jogador.

O texto informou que uma reunião deverá ser marcada entre as partes no Rio. Na visão da cúpula flamenguista, essa decisão foi necessária "para manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica para a continuidade do trabalho no Campeonato Brasileiro."

Em resposta, Gabigol fez outra postagem esquentando ainda mais o clima com a diretoria rubro-negra. Ele disse que estaria no setor norte e se colocou à disposição para cumprir o contrato, que termina no dia 31 de dezembro deste ano.

"Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, compreende apenas que estou à disposição para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e ficaremos juntos no norte amanhã!", escreveu o jogador em suas redes sociais.

O clima entre as partes azedou de vez com a notícia divulgada pelo camisa 99 de que deixaria o Flamengo enquanto os companheiros festejavam o título da Copa do Brasil no gramado. O fato tirou o foco da conquista.

Na entrevista concedida logo após a vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, Gabigol fez críticas sobre a postura da diretoria flamenguista em relação a sua renovação de contrato.

"Não fico no Flamengo. Nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou a minha mão, do meu pai, da minha família, e depois aconteceram coisas que eu não gostei", comentou o jogador que não teve o vínculo renovado.

Em uma de suas piores temporadas, o camisa 99 acumulou polêmicas e chegou a ficar como quarta opção para o ataque quando o time principal foi comandado por Tite. Com a chegada de Filipe Luís, ele deu a volta por cima, marcou dois gols no primeiro jogo da decisão contra o Atlético-MG (triunfo de 3 a 1) e deu a volta por cima com a torcida.

Diante da iminente saída, o destino de Gabigol deve ser o Cruzeiro, que ofereceu um contrato de quatro anos de duração além de uma ótima oferta financeira. Nesta terça-feira, o Santos, clube que o revelou, também anunciou interesse no jogador.