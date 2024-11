Com expulsões, Ponte Preta tem mais dois desfalques para encarar o Sport na Série B

Além da pressão aumentar após um novo tropeço na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tem problemas na próxima rodada, diante do Sport. O técnico João Brigatti não terá o zagueiro Mateus Silva e o atacante Iago Dias, expulsos na derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, de virada.

Mateus Silva só jogou porque horas antes foi absolvido de julgamento, mas voltou a ser expulso. O setor já não conta com Luis Haquin, que foi convocado pela seleção boliviana e só volta na última rodada. A esperança é de que Joilson, que vinha fazendo transição física, esteja à disposição. Castro e Sérgio Raphael são outras alternativas.

No ataque, Iago Dias também foi expulso e abre uma vaga no setor. Éverton Brito e Matheus Régis, que entraram diante do Vila Nova, são opções para manter o esquema, embora o meia Dodô também possa ser escolhido.

O atacante Jeh segue no departamento médico e não deve mais atuar em 2024.A boa notícia fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Gabriel Risso, que cumpriu suspensão. Ele deve voltar no lugar de Heitor Roca.

A Ponte Preta segue na zona de rebaixamento, em 17º com 38 pontos, um a menos do que o CRB, primeiro fora do Z-4. O jogo diante do Sport, pela 37ª rodada, será realizado no sábado, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Depois, encerra a temporada diante do Avaí, fora de casa.