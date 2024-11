São Paulo busca no final de temporada uma vaga na Libertadores e ajuste no elenco para 2025

Após a vitória sobre o Athletico-PR, no sábado, o time do São Paulo só se reapresenta nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. São dois objetivos da equipe tricolor para este fim de temporada: garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e acertar o elenco que vai ficar para 2025.

Herói no título da Copa do Brasil do ano passado, com direito a gol no jogo no MorumBis sobre o Flamengo, o meia Rodrigo Nestor poderá se transferir para o Bahia, que estaria disposto a investir 3 milhões de euros (R$ 18,3 milhões) no jogador.

O lateral-direito Raphinha, de 39 anos, é outro que não deve permanecer no clube, após o encerramento de seu contrato no final do ano. Um reforço para a posição deverá ser contratado.

Já outro veterano do grupo, o volante Luiz Gustavo, de 37 anos, tem condições de continuar e assim assumir, com sua vasta experiência, a posição de líder do time para a próxima temporada.

Os atacantes Luciano e Calleri deixaram de ser unanimidade dentro do Morumbi e podem deixar o clube se surgirem boas propostas.

A prioridade da diretoria é a contratação de um lateral-esquerdo para substituir Wellington, vendido para o Southampton, da Inglaterra. O norte-irlandês Jamal Lewis ainda não se adaptou totalmente ao futebol brasileiro.

Com 57 pontos, o São Paulo está praticamente com vaga garantida na primeira fase da Copa Libertadores, mas ainda vai lutar nos cinco últimos jogos para conseguir um lugar na fase de grupos. O time volta a jogar no dia 20, em Bragança Paulista, frente ao Red Bull Bragantino.