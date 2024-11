Paulistão 2025 terá final um dia depois de Data Fifa; veja grupos

O Paulistão 2025 já tem os grupos definidos. Em sorteio realizado na noite desta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu o começo do caminho de cada um dos 16 participantes. O torneio começa em 15 de janeiro e tem final prevista para 26 de março, data limite para o fim dos Estaduais, conforme calendário definido pela CBF. A entidade colocou o dia 12 de janeiro para o começo dos torneios dos Estados.

A final será um dia após o fim da primeira Data Fifa de 2025, que vai de 17 a 25 de março. A CBF, porém, prometeu um intervalo de 48 horas sem jogos, após a Data Fifa, para times com jogadores convocados para suas seleções.

O formato do Paulistão será o mesmo de 2024. A primeira fase quem está em um grupo enfrenta os times dos outros. Avançam os dois melhores de cada grupo. No mata-mata, há quartas de final e semifinais em jogos únicos. A final será com partidas de ida e volta.

GRUPOS

Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP.

Grupo B: Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani.

Grupo C: São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste.

Grupo D: Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube.

Representantes dos clubes e da FPF estiveram reunidos desde as 17h30 desta terça-feira para debater o regulamento e outras normas do torneio. A apresentação do sorteio começou apenas próximo de 20h. Uma das novidades, que foi aprovada em unanimidade, é o sistema multiball. Quando sair, a bola será posicionada em torno do gramado, em suportes especiais. O objetivo é minimizar interrupções nas partidas.

O Palmeiras é o atual campeão do Estadual. O time venceu o Santos na final deste ano, com o placar agregado de 2 a 1. Atualmente, o torneio é um dos caminhos para garantir uma vaga na Copa do Brasil.

Em 2024, o Santos ficou fora do torneio que mais paga no País por ter sido eliminado na primeira fase do Paulistão 2023.

Caso Santos ou Novorizontino conquistem o título da Série B, uma vaga se abre para uma equipe paulista na Copa do Brasil de 2025. Isso porque o campeão estará automaticamente garantido no torneio mata-mata nacional da próxima temporada, já na terceira fase. Tanto Santos quanto Novorizontino obtiveram suas vagas na Copa do Brasil por meio do Campeonato Paulista.

A próxima equipe paulista na fila para herdar uma vaga na Copa do Brasil seria a Ponte Preta. A Federação Paulista tem direito a seis vagas no mata-mata, sendo cinco delas preenchidas de acordo com a classificação no Paulistão. Santos, Red Bull Bragantino, Novorizontino e São Paulo se garantiram na próxima edição da Copa do Brasil. Além disso, a Inter de Limeira, sexta colocada do Paulistão, também se classificou para o mata-mata, uma vez que o Palmeiras, campeão estadual, abriu uma vaga por estar assegurado na Libertadores de 2025.

A sexta e última vaga disponibilizada pela Federação Paulista será dada para o Votuporanguense, vice-campeão da Copa Paulista. O Monte Azul foi o campeão do torneio, mas decidiu jogar a Série D do Campeonato Brasileiro ao invés da Copa do Brasil.

O Paulistão 2025 terá 16% de aumento nas cotas para os participantes. Entre 2022 e 2025, os repasses aos clubes chegou a R$ 1 bilhão, em receitas de marketing e direitos de transmissão.

Entre 2014 e 2024, a média de público subiu 126%: de 5.725 pagantes para 12.955. A renda média foi de R$ 172 mil para R$ 750 mil.

NA TV

O campeonato seguirá com as transmissões no YouTube com exclusividade em plataformas abertas. A plataforma transmite o Paulistão desde 2022. Serão 16 partidas ao vivo do Paulistão, além de outras 50 partidas do Paulistão Feminino e da Copinha. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo no YouTube pela CazéTV. TV aberta, os jogos serão exibidos na Record; e na TNT Sports, na TV fechada.