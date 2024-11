Sem Rodrygo, seleção define o camisa 10 para jogos contra Venezuela e Uruguai; veja numeração

A seleção brasileira está com a numeração definida para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil encara a Venezuela na quinta-feira, e o Uruguai na próxima terça, dia 19.

O meia-atacante Raphinha, do Barcelona, assume a camisa 10, que pertencia a Rodrygo. O atleta do Real Madrid foi cortado pelo técnico Dorival Júnior depois de sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda.

Raphinha vive boa fase com a camisa do Barcelona. Na última partida do Brasil nas Eliminatórias, na goleada de 4 a 0 sobre o Peru, ele anotou dois gols.

Ainda no setor ofensivo da seleção, Vinícius Júnior veste a camisa 7 contra venezuelanos e uruguaios. Luiz Henrique usará a camisa 21, e Igor Jesus, a de número 9. O jovem Estêvão, do Palmeiras, terá a camisa 22.

Convocados para os lugares de Rodrygo e Éder Militão, Gabriel Martinelli e Léo Ortiz usam, respectivamente, as camisas 11 e 3.

Confira a numeração da seleção brasileira para esta Data Fifa:

GOLEIROS

Bento - 12

Ederson - 23

Weverton - 1

LATERAIS

Danilo - 2

Vanderson- 13

Guilherme Arana - 6

Abner - 16

ZAGUEIROS

Léo Ortiz - 3

Gabriel Magalhães - 14

Marquinhos - 4

Murillo - 17

MEIO-CAMPISTAS

André - 18

Andreas Pereira - 19

Bruno Guimarães - 5

Gerson - 15

Lucas Paquetá - 8

Raphinha - 10

ATACANTES

Estêvão - 22

Gabriel Martinelli - 11

Luiz Henrique - 21

Igor Jesus - 9

Savinho - 20

Vinícius Júnior - 7