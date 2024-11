Dorival confirma a volta de Vini Jr no ataque da seleção brasileira para enfrentar a Venezuela

O atacante Vinícius Júnior é a única mudança da seleção brasileira para o compromisso desta quinta-feira, diante da Venezuela, fora de casa, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em coletiva realizada nesta quarta-feira, em Belém, Dorival Júnior antecipou a formação da equipe nacional.

"Está mantida a equipe que iniciou a partida anterior com a entrada do Vini no lugar do Rodrygo", afirmou o comandante. Ele disse que a ideia já estava amadurecida em sua cabeça e confia em uma grande apresentação.

"Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, pois são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades aqui", afirmou.

Desse modo, o time que entra em campo vai ter Ederson no gol e a linha defensiva montada com Vanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner. O meio-campo será formado por Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha. No ataque, o treinador terá Savinho, Igor Jesus e Vini Jr.

Na coletiva, o comandante comentou sobre o momento da seleção. "Acredito num processo (de trabalho). Nos últimos quatro jogos, tivemos três vitórias. Estávamos lá atrás na tabela e agora temos outra perspectiva", comentou Dorival sobre a seleção brasileira.

Sobre os rivais, que ocupam a antepenúltima colocação na tabela (11 pontos), Dorival não espera vida fácil. "O futebol venezuelano em crescendo bastante nos últimos anos. É uma equipe que, em casa, é muito forte. Não pensem que teremos um jogo simples", disse.

Na classificação, o Brasil aparece com a mesma pontuação do Uruguai: 16 pontos. À frente das duas seleções, a Argentina aparece como líder isolada do torneio (22), seguida dos colombianos (19).

Depois de enfrentar a Venezuela, o Brasil inicia a sua preparação para a segunda partida desta rodada dupla. No dia 19, na Arena Fonte Nova, a seleção brasileira volta a campo para encarar o Uruguai.