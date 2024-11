Filipe Luís: 'Gabigol não será mais relacionado para jogos do Flamengo até segunda ordem'

Após o empate por 0 a 0 entre Flamengo e Atlético-MG, o técnico Filipe Luís se pronunciou sobre o afastamento de Gabigol. O treinador, que jogou ao lado do atacante entre 2019 e 2023, confessou estar triste com a situação e atribuiu a decisão ao vice-presidente Marcos Braz. Ainda conforme Filipe, não há determinação sobre quando o atleta voltará a ser relacionado.

"Sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim e me colocado aqui em 2019. Sou extremamente grato ao Gabriel por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que posso dizer para vocês é que, sobre o afastamento do Gabriel, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz que ele não seria relacionado para este jogo e para os próximos jogos até segunda ordem", disse o técnico.

Filipe Luís disse que Marcos Braz deve explicar sua decisão "no momento em que ele achar oportuno". Ele ainda lamentou a situação. "Me entristece profundamente ter que falar de um assunto desses depois de ser campeão da Copa do Brasil", disse. E concluiu: "Não queria que sujasse o título maravilhoso, incrível, que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Espero que se resolva o antes possível. Todos os torcedores merecem que os torcedores estejam bem."

Questionado sobre como ele lida com problemas como esse logo no começo da carreira, Filipe Luís destacou seu papel de líder desde antes da aposentadoria. "Eu tive muitas experiencias e convivência com polêmicas como jogador. De companheiros e até mesmo eu. A liderança que eu tenho é natural. Eu sou como eu sou, não sou um ator. Isso não se prepara. Isso se é."

No domingo, após o título da Copa do Brasil, Gabigol revelou que não vai continuar no Flamengo em 2025. O contrato dele termina no final do ano e, segundo o atacante, não houve proposta para uma renovação. "Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, recíproco. Agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir da torcida e dos meus colegas", afirmou em entrevista à TV Globo, ao final da partida de domingo, em Belo Horizonte.

Nesta quarta-feira, Gabigol foi até o Maracanã. Ele vestiu uma camisa retrô do Flamengo com o número 10. Após o clube comunicar o afastamento do jogador, ele publicou que iria como torcedor à partida.

A relação de Gabigol com o Flamengo era conturbada nos últimos anos. Em 2024, o jogador passou por um período de suspensão por dificultar um exame antidoping no ano passado. Ainda neste ano, o atacante perdeu a camisa 10, a qual herdou após a aposentadoria de Diego Ribas. A punição veio depois de vazar uma foto do jogador com a camisa do Corinthians.

A partir disso, ele também passou a ser preterido no ataque rubro-negro. Na última semana, ele já havia publicado um vídeo em tom de despedida, com a expressão "The Last Dance" (A última dança, em português). "Durante esses anos, falei muito com Marcos Braz. A gente conversou. Falei da possibilidade de conversar sobre 2 ou 3 anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo."

Marcos Braz falou que o comunicado de Gabigol não era surpresa para ele. Houve uma suposição sobre mau comportamento do atacante ao ser substituído no intervalo da final. O atacante respondeu com um post de uma foto em que ele aparece abraçando Filipe Luís. Nesta quarta-feira, torcedores levaram um bandeirão com rosto do jogador e a frase: "Fechado com Gabigol."

Desde julho, Gabigol estava livre para assinar um pré-contrato com outro clube. O Palmeiras chegou a oferecer uma proposta ao jogador e seu estafe para contar com o atleta a partir de janeiro de 2025, mas o documento não foi assinado, e clube desistiu da contratação. Ainda não há acerto fechado, mas o jogador está encaminhado com o Cruzeiro. O Santos, pelo qual Gabigol foi formado, ainda tenta interceptar o negócio.

Aos 28 anos, Gabigol deixará o Flamengo com 303 jogos e 160 gols. Ele chegou ao clube em 2019, emprestado pela Inter de Milão. No começo do próximo ano, o time pagou 18 milhões de euros (R$ 83,5 milhões de reais) por 90% dos seus direitos.

Desde que vestiu a camisa rubro-negra pela primeira vez, o atacante se tornou um dos principais jogadores da equipe. Na passagem, foram conquistados duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileirões (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).