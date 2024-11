Jornal espanhol destaca Estêvão: 'Brasil se prepara para coroar o seu novo Rei'

O jornal, da Espanha, se rendeu ao talento de Estêvão, do Palmeiras. Em matéria de destaque publicada nesta quinta-feira, o periódico afirma que "o Brasil se prepara para coroar o seu novo Rei".

O veículo, que diz que o jogador tem o apelido de "Messinho", ainda destaca as atuações e os números do jovem no Campeonato Brasileiro, enfatizando que ele se tornou o primeiro jogador com menos de 18 anos a ter participação em 20 gols em uma edição do Brasileirão (12 gols e oito assistências). Neymar, em 2019, teve 16 participações, com 10 gols e seis assistências.

O texto do Marca também menciona que Estêvão é o quinto jogador mais jovem a atuar pela seleção brasileira principal. Ele tinha 17 anos e 135 dias quando entrou em campo contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Estêvão, nessa lista, só está atrás de Pelé, Edu, Coutinho e Endrick.

Ao elogiar Estêvão, o jornal espanhol afirma que ele "já superou todos os recordes de precocidade de Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo, Ronaldo e Endrick". E lembra que ele já está negociado com o Chelsea por cerca de 61,5 milhões de euros, na maior venda da história do Palmeiras. "Messinho já é o Rei", encerra a matéria publicada pelo jornal nesta quinta-feira.

Estêvão foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os próximos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026. O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), e o Uruguai, na próxima terça-feira.