Ex-jogador da seleção do Uruguai, Diego Forlán estreia com derrota no tênis profissional

Ex-jogador da seleção do Uruguai, Diego Forlán fez sua estreia no tênis profissional na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, o agora tenista foi derrotado na chave de duplas do Challenger de Montevidéu, jogando com o argentino Federico Coria. Eles foram superados pelos bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos por 2 sets a 1, com parciais de 6/1 e 6/2.

"Eu gostei bastante. Sabia que havia a possibilidade de ser um jogo difícil para nós. Mas fiquei feliz por estar em quadra. Não é nada fácil. Joguei uma exibição em 2017 e 2018 e não tive a experiência de hoje", comentou o ex-jogador de futebol, eleito o melhor da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Apesar da derrota na estreia e de vencer apenas três games, Forlán mostrou desenvoltura em quadra e anotou belos pontos. Curiosamente, o agora tenista profissional é canhoto com a raquete nas mãos. Na época dos gramados, era destro.

Forlán parou de jogar em 2018, embora tenha anunciado sua aposentadoria oficialmente somente no ano seguinte. Desde então, o ex-jogador de Manchester United, Inter de Milão e Atlético de Madrid, entre outros, vem se dedicando ao tênis no circuito de veteranos da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), o ITF +40.

O uruguaio já esteve em quatro torneios deste nível e até foi vice-campeão em Assunção. Já foram ainda duas semifinais, ambas diante de sua torcida, em Montevidéu e Punta del Este. No total, ele soma 11 vitórias e cinco derrotas no circuito de veteranos em competições de simples, entre 2023 e este ano.

Torneios de nível Challenger, como o que Forlán jogou, já são profissionais e são a última escala antes das competições de nível ATP (250 e 500). A depender dos seus resultados, Forlán poderá até aparecer no ranking profissional nas próximas semanas.

O ex-atacante se tornou reconhecido mundialmente no futebol pelas boas atuações pelo Manchester United entre 2002 e 2004. Seu auge aconteceu vestindo a camisa da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Ele ajudou a equipe a alcançar a semifinal e foi eleito o melhor jogador da competição.

No futebol europeu, também defendeu as cores do Villarreal, Atlético de Madrid e Inter de Milão. Também teve passagens pelo Internacional, de Porto Alegre, Cerezo Osaka e Peñarol. Na reta final de sua carreira, jogou pelo Mumbai City e Kitchee.

Forlán chegou a ensaiar uma carreira de treinador, mas não foi além. Em 2021, comandou o Peñarol, time uruguaio do qual virou referência, e o Atenas na temporada anterior.