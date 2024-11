João Schmidt usa frase de Kobe Bryant pedindo respeito ao CRB no Santos: 'Trabalho não acabou'

Os jogadores do Santos fizeram enorme festa no gramado e nos vestiários do Couto Pereira pela vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba e o acesso à elite nacional. Neste domingo, superar o CRB vale o título da Série B, mas o volante João Schmidt prega respeito ao rival e pede pés no chão ao grupo. Utiliza até frase do ex-astro da NBA, Kobe Bryant, para evitar o clima de já ganhou.

Com um empate, dificilmente o Mirassol tiraria os 13 gols de vantagem dos santistas no saldo, mas a ordem é buscar o triunfo na Vila Belmiro que garante, matematicamente, o cumprimento das duas metas na segunda divisão: acesso e título. Mas nada de euforia.

"Não podemos achar que só porque estamos numa situação favorável o jogo vai ser tranquilo. Eles precisam bastante da vitória. Então é encarar como mais uma final, como um jogo de título, para que a gente possa sair comemorando da Vila", afirmou o camisa 5.

O alerta do volante santista se deve ao fato de o time de Maceió estar na luta contra o rebaixamento e necessitar de pontos na Vila Belmiro. Com 39 somados, O CRB é o primeiro fora da zona de rebaixamento, aberta pela Ponte Preta.

João Schmidt lembrou, desde o triunfo por 2 a 0 no Vila Nova, que ainda não havia nada ganho e usou o respeito de Kobe Bryant de 2009, no Los Angeles Lakers, como exemplo a ser seguido. Na ocasião, o astro - morreu em acidente recentemente - usou a frase "Job's not finished (O trabalho não acabou)" para dizer que os 2 a 0 na final não eram decisivos. Só comemorou quando o time fez 4 a 1 sobre o Orlando Magic.

"Tínhamos feito 65 pontos depois do jogo contra o Vila Nova e eu postei isso (Job's not finished) nas minhas redes sociais. E valia tanto para o acesso quanto vale agora para o título. A gente sabe que o trabalho ainda não acabou e temos que fazer um bom jogo contra o CRB para concluir o objetivo", pregou o volante.

E salientou a dificuldade da divisão de acesso. "Sabemos que é uma série B, mas a gente veio para cá com a missão e a ambição de conquistar esse título. O Kobe é uma referência como atleta e também pela mentalidade. Eu não sou muito de acompanhar a NBA, mas ele foi um grandíssimo atleta e uma inspiração."