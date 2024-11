STJD converte punição de 2 jogos em multa e André Ramalho está livre para defender Corinthians

Punido com dois jogos de suspensão por ato desleal no confronto em que o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro André Ramalho teve a penalização da segunda partida convertida em multa de R$ 30 mil.

Assim, André Ramalho está liberado para atuar na próxima rodada do Nacional, que acontece após a Data Fifa. O time paulista volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Cruzeiro em São Paulo.

O caso envolvendo o atleta corintiano teve Transação Disciplinar homologada nesta quinta-feira pelo relator do processo Maxwell Borges Vieira. O jogador foi denunciado pelo artigo 254-A (atingir o rosto do são-paulino Luciano fora da disputa de bola).

Em audiência realizada na Sexta Comissão Disciplinar, os auditores julgaram procedente a denúncia para desclassificar o lance para o artigo 250 (ato desleal ou hostil durante a partida). Dessa forma, Ramalho pegou duas partidas de gancho.

O Corinthians recorreu da decisão e o processo entrou na pauta do Pleno. Antes do julgamento, a Procuradoria fez a proposta de Transação Disciplinar, que foi aceita pelo clube alvinegro.

No clássico diante do São Paulo, disputado em Brasília, André Ramalho foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo por atingir o rosto do atacante Luciano fora do lance. Com dois homens a menos (Fagner também recebeu cartão vermelho), a equipe são-paulina venceu o duelo por 3 a 1.