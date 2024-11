Presidente pede desculpas por rebaixamento do Guarani e promete 'reestruturação total'

Pela primeira vez após o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, os membros do Conselho de Administração (C.A.) do Guarani e o executivo de futebol Rodrigo Pastana concederam entrevista coletiva no estádio Brinco de Ouro, para dar algumas explicações ao torcedor bugrino. Logo no início, o presidente do C.A. e presidente interino da diretoria executiva, Rômulo Amaro, começou pedindo desculpas pela queda.

"Eu, em nome do Conselho de Administração do Guarani, venho aqui para pedir desculpas ao torcedor pelo momento difícil e complicado que estamos vivendo. Mas estamos aqui para dizer que esse C.A. está unido, seguirá trabalhando de forma persistente com objetivo de profissionalizar todas as áreas do Guarani. Não cabe mais ego no Guarani, nosso propósito será trabalho", disse Rômulo Amaro.

"Já iniciamos o trabalho pensando em 2025, pensando principalmente na reestruturação total do clube, dentro de todos os departamentos. Vamos nos planejar de forma profissional e vamos tirar o Guarani desta situação", seguiu.

Outro assunto tratado, foi a redução drástica de recursos para o futebol profissional com a queda para a Série C. "Cerca de 50% de nossas finanças serão impactadas. A Série C também tem um menor número de jogos, a gente estava contando com uma possível mudança no formato, mas não vai ser alterado. Isso acaba prejudicando algumas variáveis importantes", completou o presidente.

Sobre o planejamento dentro de campo, foi Rodrigo Pastana quem tomou a frente dos assuntos. O executivo de futebol confirmou que tem contrato verbal até o final de 2025 e seguirá no clube até então. Na visão dele, a continuidade do trabalho do técnico Allan Aal seria benéfica para o clube, mas que a renovação ainda será tratada nos próximos dias com o comandante.

"Vamos definir a questão da comissão técnica e se ela permanece ou não. Já conseguimos uma conversa preliminar com o Allan Aal. Somos a favor da continuidade, mas agora há um novo cenário. Eles também esperavam pela permanência. Então tudo isso vai ser conversado com a comissão e vamos trabalhar com calma para que não ocorram novos erros em termos de assertividade", afirmou.

A ideia de Pastana é conseguir usar o Paulistão como vitrine para que os reforços acertem com o Guarani, para conseguir montar uma equipe forte para o decorrer da temporada e poder brigar pelo acesso na Série C. Ele sabe que nomes como Caio Dantas e Matheus Bueno dificilmente irão seguir no Brinco de Ouro.

"A gente vai identificar o melhor custo-benefício no mercado. Vamos para dois campeonatos distintos, mas não temos a ideia de montar dois times diferentes. Não queremos montar nossa equipe após o Paulista para a Série C. É por isso que vamos tentar mesclar um pouco, trazendo aproximadamente 15 jogadores com contrato pré-fixado, bonificações ou premiações para segurá-los para o Campeonato Brasileiro. Matheus Bueno, Caio Dantas, João Victor, Yan Henrique... Esses são atletas que normalmente recebem sondagens", completou.

O Guarani ainda tem dois jogos para cumprir tabela nesta reta final de Série B. Primeiro, visita o Brusque, também rebaixado, no próximo domingo, no Estádio Augusto Bauer. Na última rodada, recebe o Ceará, no estádio Brinco de Ouro. Em 36 rodadas disputadas até aqui o time campineiro somou apenas 32 pontos, 11 deles no primeiro turno.