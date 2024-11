Dorival vê injustiça em empate do Brasil na Venezuela: 'Goleiro rival teve noite fantástica'

Dorival Júnior lamentou o tropeço na casa da Venezuela na noite desta quinta-feira, em Maturín. Na visão do comandante verde e amarelo, o resultado foi injusto pelo produzido pela seleção brasileira. O técnico "culpou" o goleiro Romo pela igualdade em 1 a 1. "Teve uma noite fantástica."

O treinador mostrou-se tranquilo na coletiva em Maturín e parecia bastante satisfeito com a apresentação da seleção brasileira, apesar dos dois pontos desperdiçados. Mesmo deixando de ganhar na casa da Venezuela pela primeira vez na história, ele procurou exaltar a apresentação de seus comandados.

"Estamos em uma crescente, com maior confiança, melhorando. O comportamento foi bom, seguro, tirando o lance em que tomamos o gol. Buscamos o gol o tempo todo, como é a característica do futebol brasileiro", disse, antes de parabenizar Romo.

O goleiro venezuelano defendeu uma cobrança de pênalti de Vini Jr. Quando o placar estava 1 a 1. Aos 15 do segundo tempo, espalmou e viu o atacante mandar o rebote para fora. "O goleiro rival teve uma ótima atuação, fez grandes defesas em uma noite fantástica, defendendo bolas muito bonitas. Com tudo que conseguimos criar, nos faltou definição. Cometemos um erro que nos custou muito caro", afirmou Dorival Jr. Valorizou, contudo, subir para terceiro na tabela. "Todo ponto é importante e saio satisfeito com a atuação."

O comandante sabe, contudo, que um tropeço em Salvador diante do Uruguai não será aceito no dia 19. Ele deixa o próximo confronto de lado para exaltar o volume apresentado em Maturín.

"Acredito que o Brasil teve volume de jogo, procuramos criar a todo momento", ressaltou. "Isso é característico da nossa equipe e creio eu, respeitando as avaliações, que o Brasil, por tudo que fez na partida, merecia uma sorte melhor", disse. "Se tivéssemos administrado melhor sairíamos com a vitória."

Para o duelo com o Uruguai, é possível que o treinador convoque um novo lateral-direito por causa da suspensão de Vanderson. Um dos líderes do elenco, Danilo deve ganhar nova oportunidade após duas partidas seguidas na reserva. Mas a necessidade em propor o jogo pode obrigar Dorival a buscar uma peça ofensiva caso necessite no decorrer da partida.