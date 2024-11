Laura Pigossi leva virada e Argentina sai na frente na Billie Jean King Cup no Ibirapuera

O Brasil abriu com derrota o confronto com a Argentina pelos playoffs da Billie Jean King Cup, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Laura Pigossi fez um bom começo de partida, mas acabou levando uma dura virada de Solana Sierra pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/2, em 2h18min de partida.

Atual número 129 do mundo, a brasileira era favorita contra a rival argentina, 154ª do ranking. E até fez um forte início de confronto. Porém, não conteve a reação argentina a partir do segundo set. A medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, nas duplas, abusou dos erros - foram 36 não forçados ao longo da partida - e deixou o time brasileiro em desvantagem no confronto.

A segunda partida da série melhor de cinco jogos será disputada ainda nesta sexta, entre Beatriz Haddad Maia e Jazmin Ortenzi, 274ª do ranking. A brasileira, 17ª do mundo, tem amplo favoritismo para o duelo. Se Bia vencer, a equipe brasileira abrirá 2 a 0 e ficará a apenas uma vitória de superar as argentinas.

No sábado, os confrontos vão se inverter. Bia vai abrir o dia, às 14 horas, contra Solana. Na sequência, Laura enfrentará Jazmin. Se necessária, a partida de duplas terá Bia e Ingrid Martins contra Martina Taborda e Melany Krywoj.

Pela primeira vez em sua carreira, Laura Pigossi abriu um confronto do Brasil na competição, nesta sexta. E, diante da expectativa da torcida brasileira, não decepcionou. Passado o equilíbrio dos cinco primeiros games, a brasileira encontrou o caminho do set ao atacar o limitado backhand da argentina.

Assim, ela faturou a primeira quebra de saque da partida no sexto game, abrindo 4/2. Mesmo exibindo certa irregularidade, com "balões" do fundo de quadra, Laura manteve o controle do jogo e chegou a desperdiçar dois set points no saque da adversária quando liderava o placar por 5/2. Na sequência, confirmou o serviço e o set, para alegria da torcida presente no Ibirapuera.

O segundo set, contudo, foi mais complicado. Solana elevou o nível e passou a cometer menos erros não forçados. No quarto game, obteve sua primeira quebra na partida e fez 3/1. Com uma nova quebra, a argentina abriu 5/1 e encaminhou o empate na partida.

Mais confiante, Solana iniciou o terceiro set quebrando o saque de Laura. A argentina era mais agressiva e disparava bolas vencedoras de todos os cantos da quadra, até mesmo com seu irregular backhand, mais calibrado a partir da metade do jogo. Foram 32 winners ao longo da partida, contra apenas 11 da tenista da casa.

Após abrir 4/0, Solana conteve a reação da brasileira, que, no embalo da torcida, ameaçou o saque da adversária no sexto game. Na reta final do set, Laura tentou ser um pouco agressiva, ao contrário do que vinha fazendo em quadra, enquanto a argentina demonstrava desgaste físico. Mas já era tarde para tentar uma virada. E a Argentina saiu na frente no saibro do Ibirapuera.