Técnico da Ponte Preta pede personalidade à equipe para último jogo em casa na Série B

A Ponte Preta tem um confronto decisivo pela permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Em seu último jogo em casa, duela com o Sport. O técnico João Brigatti pediu para o time esquecer a derrota contra o Vila Nova e ter personalidade para encarar um 'adversário difícil'.

"São dois jogos decisivos, todo mundo sabe disso. Já passamos para os atletas, estamos conversando diariamente com eles. Esquecer o jogo do Vila Nova e ter personalidade para encarar o Sport, que é um adversário qualificado e difícil, dentro dos nossos domínios, com o apoio da nossa torcida", disse o treinador.

Brigatti pediu ao time que tenha o mesmo comportamento da torcida no penúltimo duelo da competição. "O comportamento da torcida sempre foi maravilhoso, fantástico. Jamais deixou a Ponte Preta em uma situação difícil. Esperamos que o comportamento da nossa equipe seja igual ao da nossa torcida: aguerrido e determinado."

O treinador admitiu que o time está com o emocional um pouco abalado, com muitas expulsões e disse ter conversado para corrigir. "Fizemos uma mobilização muito grande junto com os atletas e treinos intensos. O que dificultou bastante foram as expulsões. O lado emocional acho que está abalado e conversamos bastante para corrigir isso. Não pode acontecer nesta duas últimas partidas."

Para o duelo, João Brigatti não terá o zagueiro Mateus Silva e o atacante Iago Dias, expulsos contra o Vila Nova. Por outro lado, tem o importante retorno do atacante Gabriel Novaes, recuperado de uma lesão muscular, além do lateral-esquerdo Gabriel Risso, que cumpriu suspensão por expulsão contra o Paysandu.

Um possível time conta com Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Sergio Raphael, Nilson Jr e Gabriel Risso; Emerson Santos, Hudson e Elvis; Everton Brito, Gabriel Novaes e Dodô.

A Ponte Preta abre a zona de rebaixamento, em 17º com 38 pontos, um a menos do que o CRB. O jogo diante do Sport, pela 37ª e penúltima rodada, será realizado no sábado, às 21h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Depois, o time paulista encerra a temporada diante do Avaí, em Florianópolis (SC).