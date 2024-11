Cristiano Ronaldo faz dois, Portugal goleia a Polônia e avança na Liga das Nações

Em busca da classificação às quartas de final da Liga das Nações, Portugal recebeu a Polônia no estádio do Dragão, no Porto, nesta sexta-feira, passou sufoco no primeiro tempo, mas goleou o adversário por 5 a 1, assegurando a classificação e a primeira posição do Grupo 1 da competição. Com o resultado, os portugueses chegaram a 13 pontos, deixando a Croácia, derrotada pela Escócia por 1 a 0, com sete, também classificada. Poloneses e escoceses somam quatro cada um.

Apesar de jogar em casa, os portugueses e praticamente não chegaram à meta do goleiro Bulka no primeiro tempo. Já a seleção visitante, mesmo sem contar com o poder de fogo de Lewandowski, lesionado, teve mais volume de jogo, criou boas oportunidades e por muito pouco não foi ao vestiário em vantagem.

Se Portugal tinha os meias Bernardo Silva e Bruno Fernandes apagados e mal conseguia se aproximar da área polonesa, a equipe do técnico Michal Probierz se mostrou organizada defensivamente e ficou perto de abrir o placar com Bereszynski, que tocou na saída do goleiro Diogo Costa, antes do corte providencial de Nuno Mendes, aos 27 minutos, e em tiro de longe de Piatek, aos 37, que saiu rente à trave direita. Diogo Costa ainda salvou os anfitriões em cruzamento desviado em Dalot, aos 42, no qual a bola encontrou seu canto direito.

Pouco acionado, Cristiano Ronaldo até se movimentava pelos lados do campo e abria espaços para Rafael Leão jogar por dentro, mas teve apenas uma chance de marcar, já aos 45 minutos, após Rafael Leão ajeitar de cabeça, mas foi travado na hora do chute e mandou a bola por cima do travessão.

A entrada de Vitinha na vaga de João Neves, no intervalo, mudou os rumos da partida. Portugal voltou mais ligado no segundo tempo e passou a frequentar o seu campo de ataque. Confiantes após uma boa apresentação no primeiro tempo, os poloneses subiram a marcação e tentaram agredir mais em busca do gol, mas acabaram castigados.

A goleada portuguesa começou a se desenhar somente aos 13 minutos, quando Rafael Leão puxou o contra-ataque pelo meio, abriu para Nuno Mendes na esquerda e correu para escorar o cruzamento no meio da área, cabeceando a bola no contrapé de Bulka: 1 a 0.

A equipe da casa ganhou confiança e passou a tomar conta da partida. Aos 25, Cristiano Ronaldo cobrou penalidade no meio do gol e ampliou. Aos 34, Bruno Fernandes finalizou forte, da entrada da área, e anotou o terceiro. Com amplo domínio, a seleção do técnico Martínez chegou ao quarto tento três minutos depois, em tiro de Pedro Neto, após passe de Cristiano Ronaldo. O camisa 7 aproveitou um cruzamento de Vitinha e voltou a estufar a rede, aos 41 minutos, com um belo voleio.

No final, a Polônia fez seu gol de honra com Markzuk, em chute de fora da área, mas foi insuficiente para tirar o gosto amargo da derrota e da eliminação em solo português.

ESPANHA EMBALADA

Invicta em jogos oficiais desde março de 2023, antes de conquistar a Eurocopa, a Espanha fez mais uma vítima na Liga das Nações. Classificada já na rodada anterior, a equipe do técnico Luis de la Fuente derrotou a Dinamarca por 2 a 1, em Copenhague, nesta sexta-feira, e assegurou a liderança do Grupo 4.

O resultado deixou os visitantes com 13 pontos, enquanto os dinamarqueses, que tiveram a estreia do técnico Brian Riemer, não só desperdiçaram a chance de classificação, como têm a vaga às quartas de final ameaçada pela Sérvia, que empatou por 1 a 1 com a Suíça e ficou a dois da Dinamarca (7 a 5).

Em busca da liderança da chave, a Dinamarca foi para cima nos primeiros minutos de jogo, mas logo os visitantes equilibraram as ações e passaram a oferecer mais perigo,. Aos 12 minutos, Ayoze Pérez bateu cruzado e carimbou o travessão de Schmeichel. Quatro minutos depois, Oyarzabal recebeu o passe de Pérez na área, chutou cruzado no canto direito do goleiro dinamarquês e abriu o placar.

Em vantagem, a Espanha manteve a posse da bola, mas diminuiu o ritmo. Mesmo assim, quase ampliou o placar em tentativas de Dani Olmo e Ayoze Pérez. Somente nos minutos finais da primeira etapa os donos da casa ameaçaram reagir, mas sem levar perigo ao goleiro David Raya.

No segundo tempo, os espanhóis continuaram no controle da partida. Aos 12 minutos, Ayoze Pérez aproveitou boa enfiada de bola de Dani Olmo e, de carrinho, completou para o gol, no canto esquerdo de Schmeichel: 2 a 0.

Os visitantes, então, passaram a trocar passes no campo defensivo e gastar o tempo. Apesar de se mostrar inofensiva na maior parte do jogo, a equipe da casa diminuiu aos 38 minutos com Isaksen, que já havia acertado a trave, mas os espanhóis administraram o triunfo até o apito final.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Liga das Nações A

Portugal 5 x 1 Polônia

Escócia 1 x 0 Croácia

Dinamarca 1 x 2 Espanha

Suíça 1 x 1 Sérvia

Liga das Nações C

Chipre 2 x 1 Lituânia

Luxemburgo 0 x 1 Bulgária

Irlanda do Norte 2 x 0 Belarus

Liga das Nações D

San Marino 1 x 1 Gibraltar