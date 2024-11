Novorizontino tenta ficar com 'duas mãos' no acesso e Ponte foca na permanência na Série B

O sábado será de decisões na Série B do Campeonato Brasileiro, com a disputa de quatro jogos que movimentam a 37ª rodada, a penúltima da temporada. Destaque para o Novorizontino que pode ficar com as duas mãos no acesso em caso de vitória sobre o Paysandu. Já Goiás e Sport têm duelos fora de casa para seguirem vivos. A Ponte Preta, por sua vez, luta pela permanência na parte debaixo da tabela.

As emoções começam às 17h, com o duelo entre Novorizontino e Paysandu, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Na terceira colocação com 63 pontos, o time paulista carimba o acesso de forma matemática, se vencer e ainda contar com um tropeço de Ceará ou Sport, rivais diretos nesta briga. O adversário, por sua vez, é 13º colocado com 46 pontos e entra em campo apenas para cumprir tabela.

Mais tarde, às 19h, o Goiás busca o último suspiro para chegar vivo na briga pelo acesso na última rodada. Na sexta colocação com 57 pontos, visita o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus. Além de vencer seus dois jogos, o time goiano precisará de uma combinação de resultados para chegar ao objetivo. Os donos da casa cumprem apenas tabela nesta reta final, já que aparecem na 11ª posição com 49.

Às 21h, o Ituano tenta evitar o rebaixamento antecipado. Visita o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), focado apenas na vitória. Em caso de derrota ou empate, estará rebaixado para a Série C de forma matemática. Guarani e Brusque já caíram. O time paulista é o 18º com 34 pontos. O adversário goiano é oitavo com 55 e não tem maiores ambições nestes últimos jogos da Série B.

Ponte Preta e Sport se enfrentam no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h30, em uma decisão para ambos. Em caso de derrota, somada a uma vitória do CRB no domingo sobre o Santos, a Ponte Preta estará matematicamente rebaixada para a Série C de 2025.

Já o inverso, vitória da Ponte Preta mais uma derrota ou empate do CRB, o time deixa a zona de rebaixamento na penúltima rodada. O time de Campinas soma 38 pontos, em 17º, enquanto os alagoanos têm 39, em 16º. O Sport, por sua vez, vem de três jogos sem vitória, aparece na quinta colocação com 60 pontos e também precisa da vitória para voltar ao G-4 - zona de acesso.

A rodada seguirá no domingo e segunda-feira. O Santos pode ser campeão de forma antecipada diante do CRB, na Vila Belmiro. O Ceará, por sua vez, tem mais uma decisão na busca pelo acesso diante do América-MG, na Arena Castelão.

Confira os jogos da 37ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

Novorizontino x Paysandu

19h

Amazonas x Goiás

21h

Vila Nova x Ituano

21h30

Ponte Preta x Sport

DOMINGO

11h

Brusque x Guarani

16h

Santos x CRB

Chapecoense x Coritiba

SEGUNDA-FEIRA

21h

Botafogo-SP x Avaí

21h45

Ceará x América-MG