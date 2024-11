Jasmine Paolini vence 2 jogos contra Japão e garante Itália na semi da Billie Jean King Cup

Jasmine Paolini fez jornada dupla neste sábado, em Málaga, na Espanha, e garantiu a Itália nas semifinais da Billie Jean King Cup. Ela e Sara Errani, dupla campeã olímpica nos Jogos de Paris, marcaram o ponto decisivo contra o Japão ao vencerem Shuko Aoyama e Eri Hozumi por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

Pelo segundo ano consecutivo, a Itália está nas semifinais da Billie Jean King Cup e enfrenta agora as vencedoras do confronto entre Polônia e República Checa neste sábado.

As primeiras semifinalistas do torneio iniciaram o dia em desvantagem. Desfalcado de Naomi Osaka, lesionada, o Japão apostou suas fichas em Ena Shibahara, que abriu o confronto com uma vitória sobre Elisabetta Cocciaretto por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/4). Shibahara venceu todas suas dez partidas da Billie Jean King Cup, em simples e duplas

Apesar do bom desempenho da número 2 do Japão, do outro lado havia Jasmine Paolini. A finalista de Roland Garros e Wimbledon primeiro derrotou Moyuka Uchijima por 2 a 0 (6/3 e 6/4) para empatar o confronto.

Paolini perdeu seu primeiro game de serviço, mas conseguiu rapidamente impor seu jogo. Ela quebrou o saque da rival quatro vezes e disparou 17 bolas vencedoras para uma conquistar um confortável vitória em sets diretos.

Meia hora depois, ela retornou à quadra para sua 110ª partida da temporada.

Com o jogo sólido de Paolini no fundo de quadra e Errani fechando a rede, dupla da Itália teve um bom desempenho e depois dos quatro primeiros games sem quebras conseguiu vencer o saque de Hozumi.

Na sequência, as italianas deslancharam e venceram oito dos dez games seguintes e já tinham 5 a 1 no segundo set. A dupla japonesa ainda esboçou uma reação, vencendo três games seguidos, salvando inclusive um match point. Paolini, porém, retomou o controle do duelo, sacou para fechar a partida e garantiu a vaga da Itália na semifinal.