Bia Haddad brilha, Brasil bate Argentina e volta à fase classificatória da Billie Jean King Cup

Sob o comando de Beatriz Haddad Maia, o Brasil despachou a Argentina na Billie Jean King Cup, neste sábado. Com mais dificuldade do que o esperado, a equipe brasileira venceu por 3 a 2 a série melhor de cinco jogos, com o apoio da torcida no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O triunfo garantiu o retorno do time brasileiro à fase classificatória da competição considerada a Copa do Mundo do tênis feminino.

Bia Haddad, número 1 do Brasil e 17ª do mundo, foi o grande nome do confronto. Ela venceu as três partidas que disputou, duas de simples e o duelo de duplas, que decidiu a série. Na quinta e última partida, Bia e Carolina Meligeni superaram Jazmin Ortenzi e Julia Riera por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Bia foi decisiva na partida, jogando em alto nível. Nas duplas, a brasileira mostrou solidez do começo ao fim, diferentemente das partidas de simples, nas quais começou sem ritmo, mas reagiu fortemente para buscar as viradas. Bia era a tenista mais bem ranqueada do confronto.

O Brasil era favorito também por jogar em casa e porque a Argentina não trouxe a São Paulo suas melhores jogadoras. Jazmin é apenas a 274ª do mundo, enquanto a jovem Solana Sierra, de 20 anos, ocupa a 154ª do ranking da WTA. Mesmo assim, Sierra derrotou Laura Pigossi na sexta e deu trabalho para Bia neste sábado.

A série começou com vitória da Argentina, na sexta-feira, quando Sierra superou Laura de virada. Na sequência, Bia derrotou Jazmin, também com uma reviravolta no placar. Neste sábado, Bia venceu Sierra enquanto Laura, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, foi batida por Ortenzi em sets diretos. Com o empate por 2 a 2, o confronto precisou ser decidido na partida de duplas.

Pela escalação inicial do capitão Luiz Peniza, a parceria brasileira seria formada por Bia e Ingrid Martins, contra as argentinas Martina Taborda e Melany Krywoj. Mas ambas as duplas mudaram de última hora. Peniza apostou na experiência de Carol em treinar com jogadoras argentinas - ela voltou a treinar em Buenos Aires recentemente. E teve sucesso.

O triunfo na série desempatou o retrospecto entre Brasil e Argentina na competição. Agora a equipe nacional exibe cinco vitórias, contra quatro do país vizinho. Em 2025, o time brasileiro voltará a disputar a fase classificatória, em busca da vaga na fase final, que reúne as oito melhores equipes do mundo.

No último jogo da série, neste sábado, Bia e Carol começaram em forte ritmo, faturando a primeira quebra de saque logo no segundo game. As argentinas devolveram a quebra, mas a reação não abateu a dupla brasileira. Com seguidas bolas vencedoras de Bia, a dupla da casa impôs nova quebra e encaminhou boa vantagem no set ao abrir 4/1 no placar.

A parceria argentina não desanimou e equilibrou o duelo. As brasileiras, porém, demonstravam maior solidez em todos os fundamentos e Bia atuava como nos seus melhores momentos nas viradas de sexta e sábado. No primeiro set point, as anfitriãs confirmaram o triunfo na parcial.

Embalado, o time brasileiro não demorou para abrir vantagem no segundo set. As duas duplas trocaram quebras de saque até o Brasil se estabilizar à frente no marcador. Com a boa vantagem de 5/2, Carol sacou firme e confirmou o triunfo, para festa da torcida no Ibirapuera.