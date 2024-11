Ituano conquista vitória memorável contra Vila Nova e evita rebaixamento antecipado na Série B

Com um gol aos 54 minutos do segundo tempo, o Ituano venceu por 4 a 3 o Vila Nova, em partida cheia de emoções e válida pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na noite deste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, e deixou o time paulista ainda vivo na disputa contra o rebaixamento à Série C.

Com 37 pontos, o Ituano respirou na briga contra a iminente queda, mas seguiu em situação complicada. Ele continua no 18º lugar, mas diminuiu para dois pontos a distância para o CRB (39), primeiro time fora da zona da degola. O Vila Nova estacionou nos 55 pontos e ficou na oitava posição, matematicamente fora da briga pelo acesso.

A primeira etapa foi cheia de emoções. Logo aos cinco minutos, José Aldo tratou de colocar o time paulista em vantagem. Ele recebeu passe de Gabriel Falcão na área e chutou bem no alto, abrindo o marcador. O empate aconteceu aos 17 minutos, quando Júnior Todinho encontrou Alesson, que finalizou no ângulo, sem defesa para Jefferson Paulino.

Os goianos aproveitaram mais um erro do sistema defensivo do Ituano para virar. Aos 33 minutos, Luciano Naninho aproveitou sobra em finalização de Alesson e empurrou para o gol sem marcação. O valente Ituano reagiu aos 36 minutos, quando Leozinho chutou forte e empatou.

Na segunda etapa, o Vila Nova voltou determinado a ficar na frente do placar. Logo aos 10 minutos, Jemmes aproveitou rebote de Jefferson Paulino, subiu mais que toda a defesa do Ituano e marcou o terceiro gol dos goianos.

O jogo seguiu cheio de emoções, com o Ituano criando oportunidades de gol e o Vila Nova se defendendo bem. Aos 27, Neto Berola recebeu no ataque e tocou por cobertura para empatar o jogo, mas o assistente marcou impedimento, que foi confirmado pelo árbitro de campo. O empate do Ituano aconteceu aos 38, quando Salatiel subiu bem após cruzamento de José Aldo e finalizou no canto de Dênis Júnior, reservando emoção até o final.

Aos 46, Marcelo Mineiro recebeu na pequena área e fez o que seria o quarto gol do Ituano, se não fosse assinalado impedimento na jogada. Após análise do VAR, a marcação do campo foi confirmada. No apagar das luzes, o time paulista conseguiu a vitória. Aos 54 minutos, em cruzamento na área, Vinícius Paiva apareceu livre, tocou de cabeça e aproveitou a falha de Dênis Júnior, que deixou a bola passar por baixo de seu corpo.

Na última rodada, o Vila Nova enfrenta o Paysandu, no próximo domingo (24), às 18h30, no Mangueirão, em Belém (PA). O Ituano entra em campo diante do Amazonas, no mesmo horário, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 3 X 4 ITUANO

VILA NOVA - Dênis Júnior; Rian, Jemmes, Dankler e Rhuan; Vitor Graziani, Du Fernandes (João Lucas) e Luciano Naninho (Vanderley); Júnior Todinho (Caíque), Alesson (Henrique Almeida) e Emerson Urso (Gabriel Silva). Técnico: Thiago Carvalho.

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho (Marcelo Mineiro), Luiz Gustavo e Guilherme Lazaroni (Kauan Richard); Xavier (Neto Berola), Leozinho (Vinícius Paiva), Gabriel Falcão (Salatiel), Yann Rolim e José Aldo; Thonny Anderson. Técnico: Chico Elias

GOLS - José Aldo, aos 6, Alesson, aos 18, Luciano Naninho, aos 34, e Leozinho, aos 37 minutos do primeiro tempo. Jemmes, aos 11, Salatiel, aos 38, e Vinícius Paiva, aos 54 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jemmes, Dankler, Rhuan, Vitor Graziani e Júnior Todinho (VIL); Luiz Gustavo, Kauan Richard, Leozinho, Yann Rolim, José Aldo e Thonny Anderson (ITU).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

RENDA - R$ 27.125,00.

PÚBLICO - 3.040 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).