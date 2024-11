Sport goleia em Campinas e Ponte Preta se complica na luta contra a queda na Série B

O Sport conquistou uma importante vitória na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro e complicou a Ponte Preta no lado oposto da tabela. Na noite deste sábado, o time pernambucano aplicou uma goleada de 4 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 37ª e penúltima rodada.

Com o resultado, o Sport chegou a 63 pontos e assumiu o quarto lugar, ultrapassando o Ceará, com 60, mas que ainda jogará contra o América-MG nesta rodada, na segunda-feira. A Ponte Preta, por outro lado, segue com 38 pontos, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. O CRB está logo acima, com 39, mas ainda joga neste domingo com o já campeão Santos.

Na última rodada, o Sport vai receber o Santos na Ilha do Retiro, no Recife, enquanto a Ponte visitará o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

O último jogo deste sábado começou intenso, com muita movimentação dos dois lados. Logo aos seis minutos, Chrystian Barletta foi lançado por Lucas Lima nas costas de Luiz Felipe, entrou na área pelo lado esquerdo e chutou rasteiro. A bola passou entre as pernas do goleiro Pedro Rocha e entrou: 1 a 0.

O gol deixou os jogadores da Ponte desorientados. Eles erravam passes seguidos, demonstrando estarem muito pilhados. Tanto que o lateral Luiz Felipe foi expulso aos 23 minutos após cometer uma falta dura no setor de meio-campo em cima de Barletta.

Aos 30, o jogo foi paralisado para atendimento do lateral Gabriel Risso, da Ponte Preta, que levou uma cotovelada de Igor Cariús, aparentemente, de forma involuntária. Enquanto o lateral era atendido fora de campo, o Sport soube aproveitar a vantagem numérica e marcou o segundo gol, aos 33.

Outra vez o lance começou do lado esquerdo, com Barletta acionando Lenny Lobato que, da linha de fundo, cruzou em direção à pequena área para o desvio de Fabrício Domínguez.

Sentindo a pressão adversária, o técnico João Brigatti optou por reorganização a marcação, colocando o volante Hudson na vaga do meia Élvis, o jogador mais criativo, porém, muito irritado. A torcida não gostou e vaiou a substituição, aplaudindo o meia na sua saída de campo.

O Sport manteve seu ritmo agressivo em busca do terceiro gol. A única chance da Ponte, ironicamente, saiu dos pés de Hudson. Após virada de jogo, ele apareceu livre na área e soltou a bomba. O goleiro Caíque França, ex-Ponte Preta, espalmou para escanteio, aos 43 minutos.

Logo no começo do segundo tempo, o Sport mostrou que não iria deixar a vitória escapar. Aos dois minutos, Rafael Thyere fez 3 a 0. Após escanteio de Lucas Lima e ajeitada de cabeça, Thyere apareceu na pequena área para completar.

Apesar de algumas chegadas, com Gabriel Novaes, principalmente, a Ponte não tinha mais forças para reagir. O jogo seguiu morno até que aos 40 minutos o Sport fechou o placar por 4 a 0. Lucas Lima fez cruzamento na medida para Fabinho completar de cabeça e dar números finais ao duelo.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 0 X 4 SPORT

PONTE PRETA - Pedro Rocha; Luiz Felipe, Castro, Nilson Júnior e Gabriel Risso; Emerson (Ramon), Emerson Santos e Élvis (Hudson); Igor Inocêncio (João Gabriel), Renato (Dodô) e Gabriel Novaes (Matheus Régis). Técnico: João Brigatti.

SPORT - Caíque França; Igor Cariús, Rafael Thyere, Chico (Luciano Castán) e Dalbert; Julián Fernández (Felipe), Fabrício Domínguez (Fabinho), Lucas Lima e Chrystian Barletta (Pedro Vilhena); Titi Ortiz (Wellington Silva) e Lenny Lobato. Técnico: Pepa.

GOLS - Chrystian Barletta, aos 6, e Fabrício Dominguez, aos 33 minutos do primeiro tempo. Rafael Thyere, aos 2, e Fabinho, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Inocêncio (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Luiz Felipe (Ponte Preta).

RENDA - R$ 74.840,00.

PÚBLICO - 4.767 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).