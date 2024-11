Chapecoense quer acabar com risco de degola e Guarani faz duelo de rebaixados na Série B

Três partidas dão sequência, neste domingo, nas disputas da 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas 6% de risco de rebaixamento, a Chapecoense quer acabar de vez com a chance de degola de forma matemática e antecipada. Em casa, na Arena Condá, recebe o Coritiba, às 16h. Enquanto isso, o Guarani faz um duelo de rebaixados contra o Brusque, em Santa Catarina.

Dependendo apenas de si para se salvar, a Chapecoense começou a rodada na 15ª colocação com 41 pontos, três na frente da Ponte Preta, que estava abrindo a zona de rebaixamento. O Coritiba, por sua vez, apenas cumpre tabela nesta última rodada, porque está na parte intermediária na classificação com 50 pontos e não corre mais riscos, ou tem chances de acesso.

Antes, às 11h da manhã, Brusque e Guarani se encontram no estádio Augusto Bauer, na rodada seguinte ao terem o rebaixamento decretado para a Série C do Brasileiro de 2025. O time paulista é lanterna com apenas 32 pontos, enquanto o rival vem logo acima, em 19º com 33.

O maior destaque, no entanto, ficará para o Santos, que pode se sagrar campeão da Série B de 2024 com uma rodada de antecedência. Líder com 68 pontos, ele joga em casa, na Vila Belmiro, precisando apenas de um empate para chegar ao objetivo. Recebe o CRB às 16h. O adversário, por sua vez, está na parte debaixo da tabela com 39 pontos e luta pela permanência.

A rodada será encerrada com dois jogos na segunda-feira. Destaque para o Ceará que tem mais uma decisão pelo acesso diante do América-MG. Já o Botafogo-SP encara o Avaí tentando enfim acabar de forma matemática com o risco de rebaixamento.

Confira os jogos da 37ª rodada da Série B:

DOMINGO

11h

Brusque x Guarani

16h

Santos x CRB

Chapecoense x Coritiba

SEGUNDA-FEIRA

21h

Botafogo-SP x Avaí

21h45

Ceará x América-MG