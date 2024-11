Tatum acerta arremesso de 3 a 0,4 segundo do fim da prorrogação, e Celtics vencem Raptors

Diante de sua torcida, Jayson Tatum teve uma chance de definir a vitória do Boston Celtics no final do tempo regulamentar, mas falhou. Com o empate em 112, o jogo contra o Toronto Raptors foi para a prorrogação. A bola voltou a estar com Tatum, que acertou um arremesso de 3 pontos faltando 0,4 segundo para o término do tempo extra. "JT para três", anunciou o locutor do TD Garden, e a torcida explodiu para comemorar a vitória por 126 a 123 na noite de sábado.

Os atuais campeões da NBA chegaram a 11ª vitória em 14 jogos na temporada e evitaram a terceira derrota em seus domínios. Tatum terminou o jogo com 24 pontos e 11 rebotes. Jaylen Brown somou 27 pontos, e Al Horford e Derrick White marcaram 18 pontos cada um. Jakob Poeltl conseguiu a melhor pontuação de sua carreira, 35 pontos, mas foi insuficiente para evitar que o time de Toronto perdesse sua sétima partida consecutiva. Os Raptors ainda não venceram fora de casa nesta temporada.

Com o placar marcado 123 a 123 a 20 segundos do fim da prorrogação, os Celtics tinham a posse de bola e pediram tempo. Na retomada do jogo, Tatum gastou tempo e procurou Jaylen Brown, que foi ao chão após choque com Davion Mitchell. Como a falta não foi marcada, Tatum se viu sem alternativa além de tentar o arremesso faltando quatro segundos no cronômetro. Marcado por Ochai Agbaji, o ala dos Celtics gingou duas vezes para criar espaço, recuar um pouco e arremessar. Jayson Tatum fez parecer fácil.

O Boston Celtics tem a segunda melhor campanha da Conferência Leste, atrás apenas do até agora invencível Cleveland Cavaliers, que tem 14 triunfos consecutivos. O Toronto Raptors é o lanterna da conferência, com apenas 2 vitórias em 14 partidas.

Pela Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers conquistou seu quinto triunfo consecutivo ao vencer o New Orleans Pelicans por 104 a 99. Com 31 pontos e 14 rebotes, Anthony Davis foi o destaque dos Lakers. LeBron James conseguiu 21 pontos, incluindo dois arremessos de 3 pontos no último minuto de jogo, mas viu sua sequência de jogos consecutivos com "triple-double" chegar ao fim. Ele atingiu a maior série de sua carreira com 4 partidas.

Também na Costa Oeste, De'Aaron Fox conseguiu 49 pontos para comandar a vitória do Sacramento Kings sobre o Utah Jazz por 121 a 117. Na sexta-feira, Fox havia estabelecido um novo recorde da franquia com 60 pontos na derrota para o Minnesota Timberwolves.

Com 109 pontos em duas partidas, Fox estabeleceu uma nova marca na história do Sacramento Kings, ultrapassando DeMarcus Cousins. Outros destaques na vitória dos Kings foram Kevin Huerter, com 18 pontos, e Trey Lyles, com 17.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 115 x 114 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 99 x 104 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 126 x 123 Toronto Raptors

Dallas Mavericks 110 x 93 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 121 x 117 Utah Jazz

Acompanhe os jogos deste domingo:

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Indiana Pacers x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks

New York Knicks x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Houston Rockets

Oklahoma City Thunders x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x Utah Jazz