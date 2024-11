Após perder chuva de gols, Palmeiras calibra a pontaria para enfrentar o Bahia

Na caça ao Botafogo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras treina a todo o vapor durante a Data Fifa. Neste domingo, o técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático, na Academia de Futebol, com ênfase em marcações, transições, contra-ataques, movimentações e simulações de jogo, e deu uma atenção especial no aperfeiçoamento das finalizações.

Embora tenha o ataque mais positivo da competição, com 54 gols marcados em 33 partidas disputadas, ou seja, uma boa média de 1,6 gol por jogo, a equipe alviverde cansou de perder gols na última rodada. Na magra vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Allianz Parque, o Palmeiras amassou o adversário e deu mais de 30 chutes a gol, mas foi salvo pelo tento solitário do artilheiro Estêvão, aos 26 minutos do segundo tempo.

No confronto anterior, o time da zona oeste paulistana também criou boas chances para abrir o placar no clássico realizado na Neo Química Arena, especialmente no primeiro tempo, mas não foi à rede e acabou deixando para trás pontos importantes na derrota por 2 a 0 para o arquirrival Corinthians.

Consciente de que não pode mais perder pontos nas cinco rodadas que faltam para ultrapassar o Botafogo na tabela e conseguir levantar a taça que salvaria a temporada alviverde, Abel Ferreira quer ver seus atletas mais afiados diante da meta adversária. Assim, o poder de fogo palmeirense será testado nesta quarta-feira, às 18h, na Arena Fonte Nova, diante do Bahia.

Para o duelo em Salvador, o vice-líder do Brasileiro não contará com Mayke, Richard Ríos e Estêvão, todos suspensos. Já o zagueiro Gustavo Gómez deverá defender o Paraguai, na terça-feira, diante da Bolívia, e dificilmente estará em campo na quarta. O goleiro Weverton, por outro lado, já está no local da partida com a seleção brasileira e poderá atuar pelo clube.

O Palmeiras soma 64 pontos na tabela, quatro a menos que o time alvinegro do Rio, e terá pela frente, além dos baianos e do próprio confronto direto com os botafoguenses, Atlético-GO, Cruzeiro e Fluminense. Os comandados de Abel Ferreira voltam a treinar na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol.