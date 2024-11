Presidente do Botafogo veta Neymar no elenco do time em 2025: 'Deus me livre'

Um dia depois de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, descartar qualquer possibilidade de negociação com Neymar no futuro, foi a vez do presidente do Botafogo, Durcesio Mello, afastar a possibilidade de ter o craque no time carioca na próxima temporada. "Deus me livre", disse o dirigente.

De acordo com Duercio, as condições físicas de Neymar seriam o principal fator que o impede de entrar na lista de contratações do clube para o próximo ano. O presidente reconhece que o astro é um dos maiores da história do futebol brasileiro. Entretanto, avalia que as decisões que o craque tomou ao longo da sua carreira, culminaram nessa sequência de lesões que vem tirado o astro de campo.

"O Neymar é um dos maiores jogadores que eu já vi jogar, ele é do nível de Messi e muito melhor que Cristiano Ronaldo, mas estragou com a carreira dele o que culminou nessa contusão de um ano e pouco, agora se machucou de novo", disse Mello, em entrevista ao canal Resenha Alvinegra. Atualmente, o camisa 10 do Al-Hilal está, mais uma vez, afastado dos campos por lesão e não deve atuar mais em 2024.

O Botafogo atravessa um momento iluminado dentro de campo. Além de finalista da Copa Libertadores, o clube lidera o Campeonato Brasileiro com quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.

A venda de atletas após a confirmação dos títulos é inevitável segundo o presidente. Contudo, o grupo de scout do clube trabalha na reposição das possíveis vendas após o final da temporada. "O scout já está trabalhando para o ano que vem porque sabe que vai haver perdas, provavelmente o Igor Jesus. Vamos ganhar os títulos primeiro", explica Durcesio Mello.

O jogador citado pelo presidente é uns dos principais contratados com a avaliação do scout do clube carioca. Antes de virar protagonista com a camisa do Botafogo, o atacante de 23 anos estava no Shabab Al-Ahli, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O camisa 99 do Botafogo segue na lista de convocados por Dorival Júnior para atuar nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Pela seleção, marcou um gol e deu uma assistência em três jogos disputados.