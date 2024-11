Derrota do Santos decreta rebaixamento da Ponte Preta e do Ituano para a Série C

A derrota por 2 a 0 do campeão Santos para o CRB, neste domingo, pela penúltima rodada da Série B, na Vila Belmiro, derrubou a Ponte Preta e o Ituano para a Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times do interior paulista contavam com uma vitória dos santistas para chegar à rodada final com chances de se livrar da queda, embora a situação estivesse difícil de reverter.

A situação da Ponte já era das mais melancólicas em razão da goleada por 4 a 0 sofrida no duelo com o Sport, no sábado. Com 38 pontos, na 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento, o time alvinegro de Campinas viu o CRB ir dos 39 aos 42 pontos e zerar os riscos de queda, na 15ª colocação, acima do Botafogo-SP, 16º, que se livrou com a mesma pontuação.

Já o Ituano celebrou, no sábado, um heroico triunfo por 4 a 3 sobre o Vila Nova e manteve as esperanças de fugir da terceira divisão nacional. No fim das contas, ficou em 18º lugar, com 37 pontos.

Os outros dois rebaixamentos da Série B para a Série C foram definidos nas rodadas anteriores, com as quedas de Brusque e Guarani, penúltimo colocado e lanterna, respectivamente, com 36 e 32 pontos. Com isso, o terceiro escalão do Brasileirão terá o tradicional Dérbi Campineiro em sua edição de 2025.

Diferentemente da briga contra o descenso, a luta pelo acesso continua. O único time garantido na elite por enquanto é o Santos. As outras vagas são disputadas por Mirassol (64 pontos), Novorizontino (64), Sport (63), Ceará (60) e Goiás (60). O time cearense ainda não foi a campo nesta rodada e enfrentará o América-MG às 21h45 de segunda-feira.