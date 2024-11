Presidente santista diz que espera resposta de Gabigol e que só monitora Neymar

O retorno do Santos à elite do futebol brasileiro cria expectativas nos torcedores, que esperam ver grandes astros voltando a defender a camisa do clube. De acordo com o presidente do clube, Marcelo Teixeira, o Santos aguarda uma definição do atacante Gabigol, de saída do Flamengo, a respeito de seu futuro, o que deve acontecer em dezembro.

"O caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Antes do acesso ao Brasileiro, estávamos conversando, mas sem oficializar uma proposta. Após a confirmação, enviamos uma proposta para ele avaliar. A resposta que o estafe dele nos mandou é que até dezembro eles estudariam as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo", afirmou Teixeira, neste domingo, em coletiva de imprensa.

O contrato do atacante com o Flamengo termina no final de dezembro, e vários clubes mostraram interesse em contar com o atleta. Dedicado a fazer grandes investimentos para a próxima temporada, o Cruzeiro conseguiu um acordo com o jogador, acertando as bases salariais e a duração do vínculo, mas o contrato ainda não foi assinado.

Com um projeto ambicioso para o retorno à Série A, também chegou a falar abertamente sobre uma investida por Neymar para 2025. O atacante de 32 anos tem contrato com o Al-Hilal até junho do próximo ano e, segundo Marcelo Teixeira, ao Santos só resta esperar o fim do vínculo do atleta na Arábia Saudita.

"Quanto ao Neymar, não há novidades. Ele possui contrato em vigência e o Santos não pode interferir. O contrato está vigorando e nós acompanhamos. Quando se definir, o Santos fará uma manifestação. Enquanto isso, é aguardar", comentou Marcelo Teixeira.

Apesar da necessidade de reforçar a equipe alvinegra, o dirigente deixou claro que a base da equipe será mantida para 2025, com a chegada de alguns reforços e melhor utilização dos jovens vindos da base, que pouco espaço tiveram na atual temporada. Além disso, Teixeira demonstrou preocupação em não comprometer os cofres da equipe, o que pode inviabilizar a chegada de nomes consagrados.

"O Santos tem tradição e camisa, mas estamos no pior momento da nossa história. Não é justificativa, mas é a realidade. Como vou fazer um pré-contrato disputando Série B? Não tenho nada definido, não tenho orçamento. Não é um atraso (no planejamento) porque estamos agindo de forma cautelosa", afirmou Teixeira.

"O Santos tem o orçamento de 2024 comprometido, com receitas antecipadas, despesas que surgem. O Santos é um gigante voltando às suas origens. Queremos que o investimento não comprometa os cofres do clube, que no futuro possam causar mais prejuízos", comentou. "Temos uma base de atletas, que a gestão do futebol precisará reforçar para disputar três competições e vamos mesclar com os jovens, temos uma tradição de revelar jogadores."

O presidente santista também se mostrou atento às manifestações dos torcedores que pedem a saída do técnico Fábio Carille, mas disse que a permanência do treinador foi fundamental para a conquista do acesso e afirmou que o clube precisa agir pela razão.

"É natural que tenhamos essa preocupação. Outrora tivemos quatro treinadores em uma temporada e não fomos felizes, independentemente do perfil. A torcida é paixão, nós precisamos ter razão. Ainda assim, existe a questão da aceitação com o público. Não estou preocupado com a apresentação. Claro que gostaria de ver o time jogando melhor, mas o Santos não vive este momento, o importante era voltar à Série A", afirmou, evitando cravar uma definição sobre o futuro do comando técnico da equipe.