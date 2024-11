Grã-Bretanha elimina atual campeão Canadá e encara Eslováquia na semi da Billie Jean King Cup

Sob o comando de Emma Raducanu e Katie Boulter, a Grã-Bretanha eliminou neste domingo o Canadá, atual campeão da Billie Jean King Cup, e avançou à semifinal. O time britânico enfrentará agora a Eslováquia, que despachou a Austrália, no mesmo dia. A outra semi terá a Polônia, de Iga Swiatek, e a Itália, de Jasmine Paolini.

Na cidade espanhola de Málaga, onde a fase final da competição está sendo disputada, Raducanu abriu a série melhor de três jogos com a vitória sobre Rebecca Marino por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5. Campeã do US Open em 2021, Raducanu vem reagindo no circuito nos últimos meses, após temporadas longe de atender às expectativas criadas pelo título precoce em Nova York.

Na sequência, Boulter sacramentou o triunfo da Grã-Bretanha no duelo ao vencer Leylah Fernandez, justamente a rival derrotada por Raducanu naquela final do US Open, por 6/2 e 6/4. Fernandez havia sido o grande nome time canadense no título conquistado na temporada passada.

Com o resultado, as britânicas selaram a classificação com a vitória por 2 a 0 na série. E voltam à semifinal da Billie Jean King Cup após dois anos. Na sequência, vão enfrentar a surpreendente Eslováquia, que eliminou os Estados Unidos e a Austrália.

O triunfo sobre as australianas aconteceu neste domingo, também por 2 a 0. O confronto começou com Viktoria Hruncakova vencendo Kimberly Birrell em três sets: 7/5, 6/7 (4/7) e 6/3. Hruncakova já foi a 43ª do mundo, mas ocupa atualmente a modesta 241ª colocação. Na sequência, a eslovaca Rebecca Sramkova superou Ajla Tomljanovic por 6/1 e 6/2 e garantiu o triunfo sobre a Austrália.

A equipe eslovaca, com o resultado, voltará a disputar uma semifinal da competição, considerada a Copa do Mundo do tênis feminino, após 11 anos.